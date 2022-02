Hrvatska Kim Kardashian natjecat će se u showu i otkriva: Prošle su dvije godine od poroda, a tek sam sad blizu stare kilaže

Influencerica Jelena Perić domaćoj je javnosti poznata i kao hrvatska Kim Kardashian. Jelena je make up artistica koju prati oko milijun ljudi na Instagramu, a sada će se natjecati u showu "Ples sa zvijezdama".

"Od samog showa očekujem odličnu zabavu, puno dobrog plesa, super ocjene, realne kritike i što duži prolaz dalje. Od plesnog partnera očekujem dosta strpljenja, da smo kompatibilni i da zna izvući iz mene ono najbolje", kazala je Perić za DNEVNIK.HR, a osvrnula se i na činjenicu da je mnogi zovu hrvatskom Kim Kardashian.

"Dugi niz godina vučem taj epitet uz svoje ime, a osobno nikad nisam izjavila da želim biti hrvatska Kim Kardashian. Drugi su u meni možda primijetili sličnost zbog šminke koju je ona najviše tada popularizirala, a skoro cijeli svijet kopirao, pa tako i ja, samo smatram da me to ne čini odmah hrvatskom Kim Kardashian. Naravno, ne mogu pobjeći od činjenice da su mi te usporedbe u jednu ruku i pomogle za popularnost i da sam stekla brojne pratitelje na temelju upravo tih usporedbi. Ne gledam na to kao na nešto negativno, jednostavno želim izaći iz nečije sjene, a smatram da sam se dovoljno dokazala u ovoj industriji svih ovih godina kroz rad, pa bih ipak željela biti influencerica Jelena Perić", kazala je.

Jelena je 2020. prvi put postala majka. S bivšim nogometnim reprezentativcem Igorom Bubnjićem dobila je sina kojem su novopečeni roditelji nadjenuli ime Teo. Sada je otkrila i kako se brzo nakon poroda vratila u top formu.

"Ja bih voljela da je to bilo brže s obzirom na to da su prošle skoro dvije godine, a ja sam tek sada blizu svoje stare kilaže. Mislim da je jedina prava formula balansirana prehrana i tjelovježba. U mom slučaju to su duge šetnje s Teom i ponekad, kad mi vrijeme to dozvoljava, kardio ili HIIT trening", zaključila je.

