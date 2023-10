'Hrvatska i regija imaju nikad kvalitetniju alternativnu scenu, a istodobno nikad nevidljiviju'

Alternativna glazba u Hrvatskoj ima puno poklonika, no nema je toliko u medijima. Bio je to jedan od razloga zbog kojih se poznati šibenski novinar Marko Podrug odlučio na pokretanje podcasta "Nevidljiva scena". U protekle dvije godine u prostoru kluba Azimut ugostio je neke od najboljih regionalnih predstavnika tog glazbenog žanra, a da je napravio dobar posao govori i podatak da je podcast sve gledaniji, a izvođači koji dolaze kod njega na kauč već znaju što mogu očekivati.

Kako je nastao podcast "Nevidljiva scena" i koliko ih je dosad emitirano?

Bio je to potez očajnika tijekom prve karantene kad je Azimut zjapio prazan s ključem u bravi. Ideja je bila dovesti bendove da sviraju u praznom klubu i s njima odmah na pozornici obaviti razgovor te sve to izmontirati i objaviti ili čak i uživo emitirati. No, dok smo se mi organizirali, javili na neke natječaje te dobili novac od Ministarstva kulture, mjere su već bile blaže pa se i plan promijenio. Bendovi su tada već mogli nastupati pred ograničenim brojem publike, ali nismo htjeli odustati ni od snimanja intervjua. Stoga je gornji, galerijski dio Azimuta pretvoren u improvizirani studio gdje privodimo članove bendova nakon tonskih proba. Tako je nastao podcast "Nevidljiva scena", odnosno tako je nastalo 27 dosad objavljenih podcasta, nekoliko specijala poput reportaže s ljubljanskog MENT-a, a poneka već montirana emisija čeka kraj ljeta da je objavimo. Ako ovo ljeto ikad prođe…

Kako birate izvođače koje prvo zovete na koncert u Azimut, a onda i u podcast?

Osnovni kriterij je da imaju relativno svježe objavljen album te da dolaze iz tzv. alternativnog miljea, bez obzira na žanr. A i da se nama sviđaju. Kad kažem "nama", mislim na malu, ali nepokolebljivu ekipu - snimatelji Krešimir Grubić i Zrinka Magazin, montažerka Branka Grubić, majstori tona Dino Roca i Mirko Rak, kao i Hrvoje Jelković iz Azimuta te uvaženo članstvo Kolektiva 4B. Shvaćam sad da ekipa i nije baš mala, narasla je s vremenom… Ne smijem zaboraviti ni četveronožnu Eli koja odleži gostima ispod nogu skoro svaku emisiju, po tome sudimo da se sviđaju i njoj. Inače, ne ugošćujemo samo glazbenike, imali smo u emisiji primjerice i vjerojatno najbolju rock fotografkinju generacije Marinu Uzelac, producenta Vedrana Peternela, promotora Matu Škugora…

Koje biste podcaste možda posebno izdvojili? Sigurno je bilo zanimljivih anegdota s izvođačima ili ste naučili nešto novo što niste znali?

Iz nekog razloga, najbolje ispadnu oni razgovori za koje se ne stignem pripremiti. Poput emisije s beogradskim bendom Koi Koi u koju sam uletio izravno nakon povratka s puta, iz busa pred kameru. A i inače sam kampanjac, naručim nes od čokolade i nabacim na papir neke natuknice pola sata prije snimanja. Za divno čudo, to mi se još nije obilo o glavu, možda zato što već unaprijed znam dosta o svim gostima, a i imamo posla s pametnim mladim ljudima s kojima je lako pričati. A anegdote? Pričekajte da objavimo podcast s makedonskim 21 Vekom, samo ću reći da je frontmen Vasko usred razgovora nazvao svoju majku na mobitel.

Koliko ste zadovoljni gledanošću? Što komentiraju gledatelji?

S obzirom na to da se većinom radi o izvođačima koji zapravo tek traže širu publiku, zasad možemo biti zadovoljni gledanošću. Na neki način rastemo svi zajedno. Naravno, uvijek može i mora bolje i više. Ono što smo uspjeli vrlo brzo postići jest da nas je prihvatila scena, svi prate, gledaju, javljaju se, žele sudjelovati. Nismo više nepoznanica, svi koji dolaze nastupati u Azimut znaju već što ih čeka… vruća stolica "Nevidljive scene". Ustvari, vrući kauč.

Niste slučajno nazvali podcast "Nevidljiva scena". Zašto je većina tih izvođača nevidljiva široj javnosti, zašto ih češće ne možemo čuti u domaćim medijima?

Ovdje neminovno ulazimo u koloplet skeptičnih diskografa, formatiranih radija, nezainteresiranih portala, infrastrukturno urušene klupske mreže, kulturološkog srozavanja i brojnih drugih razloga koji bi mogli biti krivci zašto Hrvatska i regija imaju nikad kvalitetniju alternativnu scenu, a istodobno i nikad nevidljiviju. Doduše, u nekim slučajevima to "nevidljiva" je samo simboličan pojam, a stanje na terenu nas ponekad demantira. Ja sam, recimo, siguran da će Klinika Denisa Kataneca u listopadu dupkom napuniti Tvornicu, kao što su to već napravili Porto morto. S druge strane, izvođači poput Žen ili Sare Renar već neko vrijeme imaju ozbiljne turneje po Europi, a kod nas još uvijek priželjkuju pristojan airplay.

Zanimljiva je i situacija da se na top listama prodaje nalaze bendovi poput Haustora, Električnog orgazma, Idola ili Azre. Što bi sad pomislio neki slušatelj koji bi se teleportirao iz 1981. godine?

Pomislio bi kako ti albumi produkcijski loše zvuče na dobrim pojačalima, haha. Nije nikakav problem da ljudi kopaju po glazbenoj prošlosti, bez grupa koje spominjete vjerojatno se ni ja nikad ne bi bavio glazbenim novinarstvom, to je bilo moje odrastanje. Ali nametanje mišljenja da se nekad radila dobra muzika, za razliku od danas, je najblaže rečeno - budalaština. I to pomno osmišljena budalaština, jer se od prodaje "bolje prošlosti" može profitirati, a ulagati u budućnost uvijek je rizično. Zanimljivo, domaći izvođači o kojima pričamo kad spominjemo tzv. "nevidljivu scenu" nemaju gotovo nikakve mentalne veze s novovalnim bendovima, s izuzetkom Rundeka i Haustora, dok alternativne mlade snage u Srbiji iz tih vremena priznaju samo Disciplinu kičme. Spala knjiga utjecaja na dva slova.

Šibenik se često ističe kao grad koji se posebno profilirao kao središte urbane glazbe, bilo da se radi o programu na Tvrđavi svetog Mihovila, Arsenu ili Azimutu. Za razliku od drugih gradova u Šibeniku, nema koncerata turbo-folk izvođača. Pa u čemu je tajna, kako se Šibenik tako profilirao?

Fenomen Šibenika zapravo još nije odgonetnut, barem ga ja još ne mogu dokučiti. Taj grad je više desetljeća bio duboko u kulturološkoj crnoj rupi u kojoj se samo povremeno imalo gdje nastupati, gdje koncerti nisu dobivali dozvolu "jer je vrijeme korizme", gdje su generacije mladih gotovo potpuno izgubile većinu pop-kulturnih navika. Promjena je, simbolično, počela Terraneo festivalom 2011. godine i u idućem desetljeću dogodilo se što se dogodilo. Šibenik je postao kulturna destinacija, što je rezultat suludog entuzijazma pojedinaca, rijetko viđenog institucionalnog razuma, a sigurno i ponešto sreće. I nemojmo se zavaravati, ima turbo-folka svuda oko grada, a i tradicionalna zimska depresija nam kuca na vrata, mada je i ona podnošljivija nego ranije.

Kako vi gledate na činjenicu da danas u Hrvatskoj mladi više slušaju turbo-folk? Je li i to neka vrsta bunta?

Prije trideset godina, kao i danas, većina klinaca u razredu je slušala kuruzu. Dakle, stvari se nisu promijenile, jedino što je ondašnja kuruza Mozartov "Requiem" u usporedbi s ovom današnjom.

Dosad ste napisali dvije biografije, o Elementalu i Vatri. Imate li planove i za treću knjigu? Spominjali ste ideju o nekad respektabilnoj šibenskoj glazbenoj sceni?

Puno je planova, malo je vremena. A u međuvremenu sam pomislio da bi možda brže išlo ako snimam kamerom, a ne diktafonom. I prevario sam se, proces je podjednako zahtjevan, ali u svakom slučaju dogodine stiže dokumentarac. Vezan uz glazbu, naravno, ali već sam vam otkrio i previše detalja. Odrekli bi me se partneri na projektu ako išta više od toga kažem, sve je još u početnoj fazi.

Koji su planovi za podcast? Koga ćete ugostiti u idućim tjednima?

U sklopu programa "Nevidljiva scena", do kraja godine dolaze L.H.D., Žen, Nina Romić, Embassy 516 i Nemeček. Vidimo se u Azimutu i na YouTubeu!

