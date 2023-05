Hrvati puni podrške za 'Mamu ŠČ!', ali sumnjaju u prolaz: 'Mala smo država, lobi nam je slab'

Večeras od 21 sat na rasporedu je glazbeni spektakl Eurovizija i to prva polufinalna večer u kojoj ćemo moći gledati i hrvatske predstavnike, riječke rockere Let 3 s pjesmom ''Mama ŠČ''. Koliko su poznati govori i činjenica da gdje god da dođu, pogotovo van Hrvatske, prolaznici, pa čak i novinari, za njima pjevaju pjesmu "Traktora", kako nazivajun "Mamu ŠČ!" zbog lakšeg izgovora. Posljednji put to je bilo na "tirkiznom tepihu", prostrtom u nedjelju u središtu grada Beatlesa. Kad su ih vidjeli obožavatelji, a i mnogi novinari, zaorilo se "Mama kupila traktora…"

I dok su neki oduševljeni ovakvim "osvježenjem" za Hrvatsku na Euroviziji, nekima su ipak "prečudni". Kako Hrvatska "diše" odlučili smo provjeriti i pitanjem na Facebooku, a većina ih je puna podrške.

"Nadam se da hoće, pjesma je kvalitetna, svi je već pomalo pjevamo, sretno dečki", "Da i to bez beda među prvi tri pjesme će biti, i ako ne pobijede", "Naravno! Odlično su odradili posao i imaju odličnu pjesmu. Lako je moguća i pobjeda. ŠČ", "Sretno Mrle i ostali napravite show kako vi to znate, a rezultat kakav bude", "Voljela bi da prođu u finale,baš me zanima na kojem bi mjestu tamo bili", "Ne da će ući u finale nego će biti u prvih pet na Eurosongu" pisali su brojni.

A bilo je i onih koji im daju podršku, ali nisu sigurni u prolaz zbog "lobiranja".

"Svi znamo da je za pobjedu na Eurosongu često puno važnije nešto drugo, a ne kvaliteta glazbe, performansa.... A našoj ekipi želim dobru zabavu, a može i dobar plasman", "Očito se na Euroviziji ocjenjuje sve drugo osim glazbe...tako da se tu nema šta komentirati ", "Nažalost teško. Mala smo država. Lobi nam je slab. Ali bilo bi odlično da uđu. Zaslužili su po svemu. Go LET3", "Želim im to od sveg srca, a sve ostalo je "kuhinja"...i možemo samo čekat ishod...!", pisali su pak neki.

Naravno, ima i komentara pratitelja kojima se ni pjesma ni Let 3 ne sviđaju.

"Bit će prvi odozada. Užas", "U kakvom svijetu živimo biti će i prvi", "Nadam se da neće i da ću se nešto naučiti od ovog. Ovo je najgore šta šaljemo za Euroviziju ikad", "Nadam se da neće", pisali su.

Podsjetimo, Let 3 većeras nastupa sedmi po redu, a Eurovizija je na rasporedu od 21 sat!

