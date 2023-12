Hoće li romantični vikend u Istri spojiti još jedan par: 'Volim malo starije, ja bih nju mazio i ljubio'

Novo jutro u Istri u reality showu Ljubav je na selu proteklo je u zajedničkom razgovoru i sabiranju dojmova s tuluma, ali i poljupcima Gabrijele i Miroslava. Ranka, Stjepan, Smilja i Branko odlučili su prošetati uz obalu... Stjepan je smatrao kako je Branko ispao naivan u odnosu sa Smiljom, a Branko mu je, pak, poručio kako je on nekulturan prema Ranki i ne zna dijeliti komplimente. ''Ženi nikad ne smiješ istinu reći, samo što njezinom uhu odgovara'', kazao je Stjepan, a Ranka mu je poručila da je baš zato sam.

Ranka je otkrila kako joj je Smilja jednom prilikom rekla da bi s Brankom željela život udvoje, ali ako ne ide – ne ide. ''Ako bi se Smilja predomislila, ja bih je objeručke prihvatio za svoju buduću suprugu'', nije odustajao Branko. Gabi, Miroslav, Mijo i Brankica također su se osamili kako bi komentirali međusobne odnose, a Mijo i Brankica nastavili su se podbadati. ''Mislim da je Miji na prvom mjestu seks'', poručila je Brankica. ''Srce me vuče Brankici, u njezinom se prisustvu osjećam ugodno, lijepo, nemam što skrivati. Sviđa mi se kao osoba, ali imam neke stvari koje moram riješiti'', komentirao je Mijo.

Brankica je priznala Gabi da ju je Mijo razočarao jer je bilo kemije među njima, no preko laži ne može prijeći. ''Malo sam se uvalio... Svjestan sam da se ja njoj sviđam i da ona ne može odoljeti, to ju je povrijedilo što sam je prevario malo... Desilo se, što da radim!'' Mijo je kazao Miroslavu. Azra i Jožef ispričali su Anti i Klari da im je lijepo skupa, no bili su prilično samozatajni.

''Mi smo u nekoj vezi, ali nismo baš u ljubavnoj vezi, ono, da je strastveno'', Azra je poručila. ''Kod nas je zaiskrilo, ali nije bilo plamena'', Ante im je objasnio svoj i Klarin odnos, no Jožef je ipak smatrao kako će njih dvoje na kraju završiti zajedno. ''Ne vjerujem da baš nisu zaljubljeni'', kazao je. Ivan i Irena hodali su zagrljeni ispred Rade i Samante, zezavši ih da su ''kliknuli''.

''Starija žena i mlađi muškarac, to ne paše nikako'', odgovorili su im Rade i Samanta. ''Mali Ivan je slatki, ja sam rekla da je zgodan, najzgodniji farmer, i to je njega malo podignulo'', kazala je Irena, ''Htjela bih ga malo bolje upoznati''. ''Mislim da bi bila Irena dobra za mene i ja bih bio odličan za nju. Volim malo starije, ona mi je baš super'', priznao je Ivan Radi, ''Ja bih nju mazio, ljubio''. Ivan je kazao Radi da se zaljubio u Samantu na prvi pogled, no ona ne želi biti s njim iz ''bezveznih'' razloga.

A nakon ozbiljnih razgovora, svi su parovi prionuli na pripreme za još jedan istarski tulum. Najspremnija za zabavu bila je Klara, a za oko je zapela i Miji. Ženski dio kandidatkinja bacio se na pripremu večere, a Rade je uspio i u tu unijeti razdor svojim neprestanim prigovorima. Anita Martinović pridružila se tulumu i iznenadila se zagrljajem Irene i Ivana. ''Dogodilo se to da bismo nešto mogli probati'', priznala joj je Irena. Stjepan je odlučio zaplesati sa Smiljom pred Brankovim očima. ''Treba joj muškarac koji ima svoje ja'', poručio je.

''Poslije mi je Smilja priznala da joj je Stjepan rekao da je zgodna'', otkrila je Ranka. Ivan i Irena osamili su se uz bazen, a farmer je i zaplivao. ''Ivan ima odlično tijelo'', poručila je Irena koja je farmera i ogrnula ručnikom i obrisala, a zatim i otpratila do sobe gdje se presvlačio. ''Ništa nije bilo između nas, ali to ne znači da ne bude'', poručio je mladi farmer, ''Po povratku doma mi ćemo se sastati, ona će doći kod mene ili ja kod nje''.

Mijo se pokušao približiti Branki, no ona se nije dala: ''On ne može odoljeti nijednoj ženi''. Ante i Klara večer su proveli u šaputanju i prijateljskim razgovorima, a ona se zatim posvetila i Radoslavu koji je uživao u njezinom društvu. Jutro nakon uz prvu kavicu parovi nisu propustili priliku da prepričaju tulum. Brankica i Mijo hladne glave odlučili su iskreno porazgovarati nasamo. Farmer je priznao kako sumnja da je onda ikada mislila ozbiljno, a ona je kazala kako bi željela imati iskrenog muškarca, a on to nije.

''Što sam više s njim, to me više živcira'', priznala je Brankica. ''Da si se ti pravo zaljubila, onda bi mi pokazala, onda bi se borila za mene'', zaključio je, ''Nisi mi dala priliku''. Jožef i Azra nastavili su planirati budućnost. Farmer je primijetio da se sve više otvara, no on nema previše vremena za čekanje! ''Ne volim ja nagle pokrete, ja volim lagano'', poručila mu je.

''Ja baš ne znam dobro oko žena... A ona je suzdržana i onda to ide sporo'', kazao je farmer, a Azra je zaključila da on kao muškarac treba pokazati inicijativu. ''Nemoj da čekam predugo'', rekao je. Ivan je priznao Ireni da mu se sviđa njezina ozbiljnost i iskustvo te da se nada da bi između njih moglo biti nešto više, a ne smeta mu ni razlika u godinama.

''Mislim da bih ja Ivanu bila mama'', zaključila je Irena. Kandidatima se pridružila Anita Martinović kako bi prikupila zadnje dojmove, a osim simpatija Ivana i Irene, odnosi između svih drugih parova ostali su u istoj fazi kao prije istarskog vikenda, iako je Radoslav otkrio kako se šuška da je Brankica noć provela u Mijinoj sobi.

