Heidi Klum pokazala odličnu liniju u odvažnoj haljini: Posebno istaknula duge noge i dekolte

Manekenka Heidi Klum (50) privlači poglede svojim odličnim izgledom, a to se nastavilo i na zabavi uoči Grammyja koju organizira Warner Music Group. Slavna manekenka i članica žirija američkog Supertalenta zablistala je u odvažnoj haljini s potpisom LaQuan Smith i pokazala da izgleda sjajno. Haljina je imala izraz na području prsa, ali i duge noge.

Heidi Klum arriving at the Warner Music Group Pre-GRAMMY Party 2024 held at Citizen News Hollywood on February 1, 2024 in Hollywood, CA. © Tammie Arroyo / AFF-USA.com Photo: Tammie Arroyo / AFF-USA.com/PRESS ASSOCIATION Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com

Podsjetimo, u prosincu je Heidi sa suprugom Tomom Kaulitzom bila ne odmoru te objavljivala videa s plaže. jednom videu vidi se i kako Heidi nema problema skinuti se na plaži, pa je pokazala da je u toplesu.

Heidi je nedavno na Instagram storyjima u sklopu odgovaranja na pitanja obožavatelja otkrila da dan započinje niskokaloričnim doručkom koji se sastoji od tri poširana jaja u toplom pilećem temeljcu. Osim toga nije otkrila puno, ali je izjavila da ne jede više od 900 kalorija dnevno. Nakon toga uslijedila je molba jednog od pratitelja da otkrije koliko je teška što ju je nasmijalo, ali je molbu i ispunila. Snimila je video svojih stopala na vagi te kasnije u zasebnom videu otkrila da teži 62,5 kilograma, što je za njenih 175 centimetara u granici normalnog. Međutim, medicinski stručnjaci preporučuju da žene dnevno unesu 2000 kalorija.

Mediji su se nakon toga raspisali o njenoj restriktivnoj prehrani i mršavosti, pa je Heidi bila prisiljena snimiti novi video.

"Tek sam stigla kući i prijatelji mi šalju te članke u kojima piše da unosim samo 900 kalorija. Prvo što želim reći je da mislim da nikad u životu nisam trebala brojati kalorije i ne vjerujte svemu što pročitate. Ne brojim kalorije. Netko me pitao koliko sam teška pa sam stala na vagu i to pokazala. Ljudi nekako stave stvari zajedno i napišu hrpu smeća. To je vrlo tužno jer više nema pravog novinarstva, ljudi samo izmisle priče, jedna osoba to napiše i svi skoče na to. To je stvarno tužno jer potencijalno vjeruju u sve što pročitaju", rekla je u videu.

