Heidi Klum podijelila pikanterije iz braka sa 16 godina mlađim suprugom: 'Imamo dobar seksualni život'

Supermodel i televizijska voditeljica Heidi Klum (51) uživa u braku sa 16 godina mlađim glazbenikom Tomom Kaulitzom (35), a sada je u intervjuu podijelila neke detalje iz njihovog privatnog života. - Nemam bolova u leđima ili koljenima, a imam svog muža - izjavila je oduševljena manekenka u razgovoru za The Times, nakon čega se ubrzo pohvalila i kako imaju 'veoma dobar seksualni život' te da je njihova zajednička energija u krevetu održava mladom.

Klum i njemački gitarist sudbonosno 'da' izgovorili su prije pet godina, a u njemu je, kako kaže, konačno pronašla srodnu dušu. I baš zato je smeta kad mediji njenog supruga oslovljavaju izrazom 'toy boy', koji se koristi za mlađe muškarce u vezi sa starijim ženama, jer ona smatra da razlika u godinama ne igra nikakav faktor kad se između dvoje ljudi rodi ljubav.

Inače, članica žirija showa 'America's Got Talent' se s gitaristom benda 'Tokio Hotel' u tajnosti vjenčala 22. veljače 2019. godine u Los Angelesu, točno na godišnjicu njihove veze. - Moj dečko je puno godina mlađi od mene, ali nije me briga. Mislim da morate samo živjeti sretan život i ne brinuti o tome što ljudi misle, jer će vam briga stvoriti samo nepotrebne bore. Tom me čini sretnom ženom. S njim je drugačije nego što je to bilo u prijašnjim vezama. S njim mislim zaista ozbiljno - kazala je Heidi nakon što ju je Kaulitz zaprosio krajem 2018. godine.

Njemačkom supermodelu ovo je treći brak. Od 1997. do 2002. godine bila je u braku s glumcem Ricom Pipinom, a od 2005. do 2014. s britanskim glazbenikom Sealom (61) s kojim ima troje djece - sinove Henryja (19) i Johana (17) te kćer Lou (14).

Podsjetimo, jedna od najpoznatijih svjetskih manekenki nadaleko je poznata kao kraljica Halloween kostima kojima iznenadi svake godine. Heidi za svaki Halloween party priprema novi kostim, a neki puta je za ova ostvarenja potrebno puno rada vizažista i kostimografa, no Klum nikada ne razočara ljubitelje ovog partyja.

Ove godine, kao i svake prije, njezini su obožavatelji očekivali nešto veliko, a to su i dobili. Naime, ona i njen suprug Tom Kaulitz došli su odjeveni kao izvanzemaljac E.T. iz kultnog istoimenog filma iz 1982. godine. Heidi je njihove kostime pokazala na Instagramu. Ranije je poručila pratiteljima da "nikad neće pogoditi" što im ove godine sprema.

Inače, Heidi već tradicionalno priređuje tulum za Noć vještica u New Yorku, a posebnu pozornost posvećuje kostimu. U razgovoru za People ranije je rekla da postane nervozna prije nego što pokaže svoje kostime. "Uvijek se osjećam anksiozno", otkrila je. "Ne isprobavam svoje maske i kostime, ne mogu ih isprobati prije same Noći vještica. Tako da nikada ne znam hoće li sve savršeno funkcionirati. Onda se nešto neočekivano dogodi, a ja pomislim samo: 'O, Bože'", ispričala je Heidi.

