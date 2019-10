Hana proslavila godišnjicu s Goranom pa mnoge iznenadila neočekivanim potezom

Iako im mnogi nisu davali šanse, čini se kako su Hana Rodić i Goran Jurenec, koji su vezu započeli u showu "Gospodin Savršeni" ipak uspjeli proslaviti prvu godišnjicu ljubavi. Bilo je u njihovoj vezi, baš kao i svakoj, uspona i padova, usklađivali su karaktere, razlike u godinama i mišljenjima, no objavili su kako je njihova ljubav ipak bila jača od svih prepreka.

Podsjetimo, 18 godina mlađa Hana nije bila prvi izbor naočitog Gorana. Dramatičan preokret dogodio se u samoj završnici RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni'. Iako je Goran Jurenec prvotno izabrao Ivu Runjanin za svoju odabranicu, njihova romansa nije opstala.

- Ti si ta - poručio je Goran 29-godišnjoj Zagrepčanki u finalnoj emisiji uvjeren kako je upravo Iva žena za kojom je do sada tragao. No, ubrzo se predomislio i ostavio Ivu kojoj je neočekivanu odluku obznanio na večeri prekida. Uskoro je uslijedilo i još veće iznenađenje jer je Goran odlučio pružiti priliku Hani koju je izbacio u samoj završnici showa. Čini se da se 'Savršeni' ipak poveo onom 'mlađe je slađe' pa je vezu odlučio započeti s mladom Zagrepčankom Hanom Rodić.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Hana je tada trebala dobiti i emsiiju na RTL playu, ali na kraju se to nije dogodilo pa se posvetila objavama na Instagramu gdje ju trenutačno prati 77, 5 tisuća pratitelja. Doduše, nejasno je zbog čega je zaključala profil ako istovremeno želi biti influenserica.

U međuvremenu, ona i Goran su se prijavili u još jedan reality showu "Superpar" u kojemu je javnost mogla vidjeti i kako izgleda kada među njima nije sve idilično. Zbog svađe s Goranom zgodna je Zagrepčanka tada i plakala, a posebnu pažnju javnosti dobili su kada se Goran poljubio s natecateljem Davorom. Tada su još glasnije počela šuškanja da je Goran zapravo homoseksualac, a tu je teoriju zdušno, na svom facebook profilu podupirao i stilist Neven Ciganović, koji Gorana uredno prvocira objavama.

U Superparu se Hana i Goran nisu najbolje proveli, no i nakon toga su najavili zajedničke poslovne pothvate. Goranovi su se trebali bazirati na promoviranju zdravog načina života, a Hanini na zaradi od objava na Instagram profilu kojeg je uoči same godišnjice odlučila zaključati za javnost.

Ipak, Goranovi planovi u početku se se vezali za Njemačku u kojoj je odrastao, a Hana je odlučila karijeru graditi u Zagrebu. Veza na daljinu imala je svojih kušnjji, no oboje su radili na tome da ih prebrode. Goran je čak za njom otputovao u Tursku kamo je ovog ljeta otišla na ugradnju implantata u grudi. Naravno da je na red došlo i pitanje pratitelja tko financira korekciju – ona ili njezin dečko Goran Jurenec, Gospodin Savršeni. – Goran stoji uz mene što god da odlučim. Hejteri opustite se, nije Goran platio grudi – napisala je još prije na društvenim mrežama i pritom otkrila da operacija grudi stoji 26.000 kuna, a negativne komentare uspješno je ignorirala.

Nakon što je operirala grudi i stavila filere u usta, 22-godišnja Hana Rodić nije prestala s promjenama na tijelu.Odlučila se za dvije tetovaže - jedan citat koji je stavila na nogu te ruže koje je stavila na ruku.

- Citat sam odabrala jer mi je krenulo u karijeri, voljela bih ostati ista i željela sam imati nešto što će me svaki dan podsjećati da se ne promijenim - rekla je Hana za 24 sata. Naime, citat koji je odabrala je 'Keep your eyes on the stars, but your feet on the ground', odnosno 'Drži oči na zvijezdama, ali noge na zemlji'. Otkrila je i da Goran nije bio protiv tetovaža, a unatoč tome što ona voli istetovirane frajere, on se za taj potez ipak neće odlučiti. Ona tu odluku ipak poštuje.

Idući korak prvog domaćeg para iz showa "Gospodin savršeni" bio je najava zajedničkog parfema, no nakon početnih izjava o tome, prestali su pričati o mirisu s njihovim potpisom. Njihov zajednički brrend trebao bi se zvati HXG, no zasad ne znamo što su budući planovi koji se kriju iza tog imena. Znamo samo da je par prebrodio "dječje bolesti" u vezi i da ih se često može vidjeti kako zagrljeni šeću zagrebačkim shopping centrima.

Foto: Instagram/Wanda Nara