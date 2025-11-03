Hamed Bangoura emotivno se oprostio od Dinamove legende: 'Čovjek koji je bio simbol elegancije, sportskog duha i pristojnosti'

Bivši televizijski voditelj Hamed Bangoura svom Facebook profilu oprostio se od legendarnog bivšeg nogometaša Dinama Rudolfa Belina, koji je danas preminuo u 83. godini života. - Umro je džentlmen u kopačkama. Čovjek koji je bio simbol elegancije, sportskog duha i pristojnosti - ne samo na terenu, nego i izvan njega. Veliki gospodin Rudolf Rudi Belin. Purger kojem generacije duguju svoje karijere. Čovjek koji nije bio samo veliki igrač i trener, nego i mentor koji je stvarao ljude, ne samo igrače. Gospon Rudi, hvala Vam za sve kaj ste učinili za hrvatski nogomet i svoj Dinamo. Posebno hvala za sve kaj ste učinili za nas kao obitelj Bangoura, napisao je Hamed.

Rudi Belin, bio je bivši nogometaš modrih i član najveće generacije u povijesti kluba, one koja je 1967. osvojila Kup velesajamskih gradova. Belin je bio branič i veznjak poznat po sjajnom pregledu igre, iznimnoj tehnici, a najpoznatiji bio je kao majstor za izvođenje jedanaesteraca i slobodnih udaraca. Belin je za Dinamo odigrao 400 utakmica od 1958. do 1970. Bio je i jugoslavenski reprezentativac te je za nacionalnu momčad bivše države odigrao 29 utakmica te postigao šest golova, a bio je i jedan od igrača na Europskom prvenstvu 1968.

Belin je za Dinamo postigao 74 pogotka, a osim Kupa velesajamskih gradova, osvojio je s voljenim klubom i tri kupa Jugoslavije. Zbog elegantnog stila igre često su ga zvali "džentleman u kopačkama". Nakon igračke karijere posvetio se trenerskoj te je u tri navrata vodio prvu momčad Dinama. Njegov omiljeni klub oprostio se od njega putem svoje službene stranice:

"U velikoj tuzi i bolna srca javljamo da nas je u ponedjeljak, 3. studenoga, u poslijepodnevnim satima zauvijek napustionaš proslavljeni nogometaš i trener, jedan od simbola purgerskoga kluba, naš dragi i nezaboravni – Rudolf Belin.

Unatoč dugotrajnoj i hrabroj borbi s bolesti uspijevao je zadržati vedar duh, a njegova pozitiva i širok osmijeh gotovo su svakodnevno obasjavali i Dinamove odaje. Do zadnjega je trenutka detaljno pratio zbivanja u najdražem klubu, s izraženom emocijom proživljavao svaku utakmicu, bdio nad rezultatima, nad svakim potezom svojih nasljednika u plavom dresu. I ta nas je ljubav vezala do zadnjeg dana.

Naš dragi Rudi napustio nas je dan prije svog 83. rođendana... Belin je bio džentlmen našeg nogometa. Tako su ga nazivali mediji, navijači, tim mu riječima tepali i suigrači, ali i suparnici. Nogometni esteta koji se u karijeri okušao u gotovo svim ulogama osim vratarskoj. Još u doba kad je igrao u središtu obrane lopte je oduzimao elegantno, bez prekršaja.

Rođen u Zagrebu 4. studenoga 1942. godine kao najmlađi od trojice braće. Najstariji, Roland, relativno je rano završio karijeru, dok je Bruno bio jedna od nogometnih zvijezda tadašnje lige i prvi Rudijev sportski, ai i životni uzor. Nažalost, Bruno Belin s nepune je 33 godine stradao u prometnoj nesreći.

“Dečki moji, gospodo pravi dinamovci! Znajte da su sve moje misli vezane uz vaše igre. Čekaju vas teške utakmice, ali – koja nije teška? Želim vam samo reći da ste bolji i da možete pobijediti. Bitno je da igrate svi za jednog i jedan za sve i da ponosno izađete s terena. Vi imate kvalitetu, budite uvjereni u to. Znajte da vas pratim svugdje, uvijek sam uz vas. Dečki, idemo dalje”, govorio je Belin svojim maksimirskim nasljednicima.

Dragi Rudi, od srca Ti hvala na svemu, hvala na emocijama i vedrini koju si prenosio na sve nas, hvala na sjećanjima, trofejima, na stvaranju velike Dinamove povijesti, a ponajprije na prijateljstvu i toplini kakvu si širio među svima nama. Neka Ti je vječna slava i hvala. GNK Dinamo ovom prilikom izražava duboku i iskrenu sućut obitelji i prijateljima našeg Rudija Belina" - napisali su između ostalog na stranicama Dinama.