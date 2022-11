Grše ponovno osvaja top liste i najavljuje veliki koncert u Zagrebu

Nagrađeni triljski reper Grše, čiji aktualni singl “Sip” se trenutno nalazi na visokim pozicijama YouTube Trending i Billboard Croatia Songs glazbenih lista, najavljuje iščekivani koncert u Zagrebu.

Godinu dana nakon što je održao svoj najveći samostalni koncert do sada, u subotu 4. veljače 2023. ponovno stiže u zagrebačku Tvornicu kulture, mjesto koje je ispisalo njegovu glazbenu povijest i etabliralo ga u vodeće domaće hip-hop ime nove generacije.

Sredinom listopada Grše je objavio aktualni singl “Sip” i ponovno oduševio hip-hop publiku. Pjesma koja i zvukom i videospotom odaje počast razdoblju 2000-ih trenutno se nalazi i na visokim pozicijama cijenjenih glazbenih lista - prateći videospot je s više od pola milijuna pregleda dosegnuo 2. poziciju YouTube Trendinga, dok se na službenom Billboard Croatia Songs nalazi na 4. mjestu i u ovom tjednu je jedini domaći izvođač na ovoj listi.



Upravo ovim singlom okrenuo se i novom zvuku, što i sam otkriva: “Ovo je nešto drugačije od svega prethodnog što sam radio. Cilj ovog singla je bio da napravimo pjesmu za klubove uz koju će ljudi moći plesat, cijela tematika pjesme je fokusirana na noćni izlazak i party”. Produkciju singla potpisuju Lockroom i El Maar, dok iza pratećeg videospota stoje Ana Cindrić i Luka Matković.

Pravog imena Grgo Šipek, a javnosti poznatiji kao Grše, ovaj reper iz Trilja publici se predstavio 2019. godine debitantskim albumom “Tilurium”, s kojeg se istaknuo singl “Badr Hari”. Tada je zaokupio pažnju hip-hop zajednice, da bi već 2021. nadmašio sva očekivanja albumom “Platinum” koji je s vodećim singlom “Highlife” pomeo streaming platforme i istaknuo se kao najbolji hip-hop album te godine, nakon čega je početkom ove godine uslijedilo priznanje u obliku Rock&Off nagrade.



Kroz tri godine aktivnosti Grše se etablirao u vodeće hip-hop ime nove generacije, a njegove pjesme ostvaruju milijunske brojke slušanosti i pregleda videospotova na streaming platformama. Uz britku liriku i vrhunsku produkciju, njegova snaga su i adrenalinom ispunjeni nastupi koji oduševljavaju publiku; do sada je održao čitav niz koncerata u Hrvatskoj i regiji, što uključuje i nastup na zatvaranju cijenjenog EXIT Festivala.



Početkom ove godine održao je nezaboravni samostalni koncert u zagrebačkoj Tvornici kulture, a upravo se na isto mjesto vraća početkom sljedeće godine. “Ovim putem pozivam sve na svoj veliki koncert u Tvornici kulture; zadnji put smo je ispunili i vrhunski se zabavili. Taj nastup je sigurno jedan od najljepših momenata u mojoj dosadašnjoj karijeri - idemo to ponovit i skupa stvoriti nove uspomene. Vidimo se” riječi su kojima Grše najavljuje novi koncertni susret s publikom.



Ulaznice za Gršin koncert u Tvornici kulture, 4. veljače 2023., dostupne su u prodaji putem platforme Core Event te na prodajnim mjestima u Zagrebu: Drito Bar, Dirty Old Shop i Rockmark. Organizator koncerta je yem.

