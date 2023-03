Goran Višnjić stigao u Hrvatsku, zna se i gdje je proveo večer: 'Ravno iz Hollywooda'

Naš proslavljeni glumac s holivudskom adresom Goran Višnjić (50) ponovno je stigao u Hrvatsku, a da boravi u Lijepoj našoj otkrili su iz zagrebačkog kazališta Teatar &TD. - Potpuno je normalno ravno iz Hollywooda navratiti u &TD i vidjeti što ima novoga na starim daskama. Sinoć je tako Goran Višnjić velikim pljeskom pozdravio predstavu "Bunker", ispit iz režije V mladoga Patrika Sečena. Čestitke Patriku, i hvala Goranu na dolasku - napisali su u opisu fotografije na kojoj Višnjić pozira s mladim glumicama.

Rođeni Šibenčanin u jednom od ranijih intervjua podijelio je zanimljive detalje iz svog života te otkrio kako mu je zajednički ispit s Reneom Bitorajcem odredio karijerni put. „Ima jedan mali događaj na Akademiji dramskih umjetnosti koji da nije prošao tako kako je, moja karijera se vjerojatno ne bi odvila u ovom smjeru. Naime, radi se o ispitu iz mačevanja na kojem smo bili kolega Rene Bitorajac i ja. Obično to svima bude ispit samo da prođu, ali nama je to bilo jako bitno, mi smo se pripremali više od dva mjeseca. I dolazi dan ispita, a profesor koji je trebao biti u komisiji se razbolio i dolazi drugi profesor, Joško Juvančić koji godinu dana nakon režira „Hamleta“ u HNK. Gledao je taj ispit i bilo mu je dosadno dok nisu došla ta dva tipa (op.a. Rene Bitorajac i Goran Višnjić) na pozornicu i razvalila ispit bez greške. Bio je oduševljen i otišao pitati naše profesore Nevu Roščić i Tonka Lonzu znaju li ta dvojica koja se mačuju i glumiti jer mu trebaju glumci za „Hamleta“. Tako sam postao Laert, a kad se Rene mjesec dana prije premijere razbolio preuzeo sam lik Hamleta. Nakon toga se krenula razvijati moja karijera. Poanta prče je da sve što radiš trebaš raditi na sto posto“, prepričao je Goran koji je prije dvije godine s obitelji nakon 20 godina života u Americi preselio u Englesku, u mjesto Cornwall. Otkrio je da je jedan od razloga za tu odluka koja je u njima tinjala još otkad je završio sa snimanjem „Hitne službe“ bio život njegove djece.

„Jedan od razloga zašto smo u Engleskoj, a nismo u Hrvatskoj je to što u Hrvatskoj ipak više ljudi zna tko sam. Koliko god je to nekad zahvalno jer vam se možda progleda kroz prste za neke stvari, s druge strane djecu gledaju ili pozitivno ili negativno kroz njihova oca. Mislim da im to ne treba, ne želim da imaju tu prtljagu. Vidio sam jako puno primjera gdje su roditelji poznate osobe, a klinci se u tome pogube“, kazao je Goran.

Iako se njegov život čini kao priča o američkom snu, Višnjić je istaknuo da on na svoj uspjeh ne gleda tako. „Mislim da je puno toga još preda mnom, imam još velikih želja. Ne mislim da sam gramziv, nego želim napraviti više, napraviti stvari koje prije nisam napravio. Ne gledam to kao san, nego kao svoj životni put“, kazao je 50-godišnji glumac.

