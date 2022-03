Goran Komerički: 'Formatirani radio nije dosadan, on je prijatelj glazbene industrije'

Kada razgovarate s ljudima koji vole svoj posao onda vam ne možete biti dosadno. Zato jer ćete primijetiti strast za svakom, pa i najmanjom, sitnicom koja ima veze s njegovom profesionalnom ljubavi. A radio i glazba jesu ljubavi Gorana Komeričkog, osnivača Airplay Radio Charta, dugogodišnjem radijskog producenta na Drugom programu Hrvatskog radija, nekadašnjeg managera diskografske kuće Dallas Records i osvajača brončanog odličja na svjetskom radijskom festivalu u New Yorku.

Poznajemo se već desetljećima i uvijek kada bismo sjeli, razgovori o radiju, glazbi i još nekim sitnicama potrajali bi do dugo u noć. A za ovaj razgovor povod su desetljeća. Jer, Airplay Radio Chart ove godine obilježava 20 godina postojanja. Što je, u svojoj osnovi, Airplay Radio Chart?

AirPlay Radio Chart je tjedna službena top-lista najemitiranijih stranih pjesama u domaćem radijskom eteru. Ona, kao i svaka top-lista, donosi rezultat mjerenja popularnosti kojim doznajemo što je ono što najviše intrigira publiku ili radijske selektore. U ovom slučaju u pitanju su pjesme koja dolaze s izdanja koja su originalno objavljena izvan Republike Hrvatske. Službena je, jer je sa strane Hrvatske diskografske udruge verificirana kao vjerodostojno mjerenje radijske popularnosti.

Koliko radijskih postaja sudjeluje i kreiranju liste? Na koji način se kreira?

Tjedni izvještaj se dobiva na temelju podataka o emitiranju pjesama u programu više od 140 stanica u našoj zemlji koje provodi sustav 1Played. Kada se dobiju podaci o emitiranju na njih se primjenjuje formula za konačni raspored. Kako bismo bili što precizniji u mjerenju popularnosti, radijske stanice se rangiraju na temelju stupnja koncesije i podacima o istraživanju njihove slušanosti. Na temelju ponderiranja dobiva se broj bodova. Nakon toga se provjeravaju dodatni podaci poput datuma izlaska singla. U obzir ulaze izdanja objavljena unutar 80 tjedana od njihova inicijalnog ili ponovnog objavljivanja.

Zašto baš osamdeset?

Prema pravilima glazbene industrije, svako izdanje nakon 80 tjedana više se ne smatra aktualnim već pripada diskografskom katalogu.

Ima li još pravila?

Svakako. Primjerice, različite verzije iste pjesme - recimo, remiksevi, višejezične ili akustične verzije - računaju se zajedno, jer se mjeri popularnost pjesme bez obzira na varijante u kojima je prezentirana odnosno snimljena. Pjesma koja se emitira na manje od pet radijskih stanica bez obzira na ukupan broj emitiranja ne uvrštava se u tablicu. To je važno, jer u Hrvatskoj imamo velik nesrazmjer između načina rada radijskih stanica i načina na koji biraju glazbu. Provjeravaju se emitiranja snimaka i tako da promatramo jesu li možda korištene kao podloge u govornom programu. Ponekad, primjerice, prepoznamo da su korištene za čitanje različitih poruka. Osnovni, nepročišćeni izvještaj o emitiranju provjerava se na više razina, gleda se dinamika emitiranja u odnosu na prethodne tjedne i po potrebi dodatno provjeravaju podaci. Ima tu puno detalja.

I puno statistike, zar ne? Kako je nastao Airplay Radio Chart? Tada, prije dvadeset godina. Koliko se mijenjao.

Mijenjao se s vremenom. Kada je kreiran, nastajao je na temelju zbroja top-lista radijskih stanica širom Hrvatske. To znači da su u obzir uzimane strane liste koje su kreirali radijski glazbeni urednici - sami ili s publikom - i emitirali ih u sklopu vlastitog chart showa. Tada nije postojao alat koji bi nam omogućio da promatramo radijska emitiranja u realnom vremenu. Počela je 2002. godine kao lista s 20 mjesta da bi već nakon nekoliko mjeseci kreirana lista ARC 100 po uzoru na Hot 100 magazina Billboard. Statistike ima zaista puno. Da bi se formirala jedna lista, potrebno je proći kroz stotine tisuća podataka.Sama tablica pokazuje puno toga - gdje je pjesma bila prošli tjedan, koji joj je najviši plasman, koliko tjedana boravi među najemitiranijima. Svakom singlu dodane su informacije o formatu i diskografu, vlasniku izdanja. Uz svakog izvođača dolazi i informacija o njegovoj službenoj internetskoj stranici ili društvenoj mreži na kojoj se nalazi njegov identitet. S time da, pod službenim, uvrštavamo samo podate o web stranici ili računu SoundClouda odnosno Twittera. Facebook, Instagram i TikTok ne uvrštavamo.

Airplay Radio Chart možemo slušati u programu javnog radija, je li tako?

Da. Od samog početka prezentira se u chart showu u programu HR2 i od prve emisije je radimo u istom timu i to je divno. Monika Lelas-Halambek je pred mikrofonom svih ovih dvadeset godina i njezina prezentacija je zaštitni znak programa. Zapravo mogu reći da je Monika postala sinonimom radijske prezentacije nove svjetske glazbe na Drugom. Jedno vrijeme je s Monikom u eteru bio i Bernard Cvek, ali je sada raspoređen na drugim poslovima na radiju.

Termin emitiranja je od samog početka bio u večernjem terminu ponedjeljkom. Emisija se tada zvala Simpa Music Show, jer je njezin partner bio T-Mobile i počela je kao jednosatni termin. Nakon formiranja liste ARC 100 i dogovora s urednicima na Drugom programu proširila je opseg trajanja, a format prezentacije postao je Top 40. Trajanje se mijenjalo - u jednom trenutku bilo je tri i pol sata - i komercijalni partneri su se mijenjali. No, uvijek donosi puno glazbenih informacija, razgovora, vijesti i predstavljanja albuma. Pristupamo svemu na način da bude dinamično producirano, atraktivno u prezentaciji i pouzdano na razini podataka. Danas se show emitira kao ARC Top 40 u terminu od 19 do 21 sat.

Koliko se mijenjao glazbeni ukus na domaćim radijskim postajama proteklih 20 godina?

Hm. Osobno bih rekao da postoji jasni kontinuitet izbora pjesama u domaćem eteru. On, dakako, varira ovisno o koncepciji različitih radija, ciljanoj publici ili području na kojemu se sluša. Načelno, uvijek je bilo izrazito puno glazbe starijeg datuma koje možemo slušati na radiju, posebice onih osamdesetih godina, i to je ono što može omesti nastojanja približavanja atraktivnosti radijske platforme publici novih generacija. Došlo je, međutim, do bitnog pomaka u omjeru domaće i strane glazbe u korist domaće. Možda bi Vas to moglo iznenaditi, ali u ukupnom radijskom eko sustavu danas pedeset pedeset. To znači da danas, za razliku od tada, ima puno više domaće glazbe u eteru.

Ovo je zanimljiv podatak. Kako to objasniti?

Domaća publika voli glazbu na domaćem jeziku. To je tradicija koju možemo promatrati od pedesetih naovamo zahvaljujući snažnom razvoju glazbene scene i domaće diskografske industrije. Najveće tiraže uvijek su postizali domaći umjetnici, dvorane su uvijek punile velike domaće zvijezde. Slijedom toga, prosječan radijski slušatelj tražit će dragu domaću pjesmu ili pjesmu na jeziku koji mu je blizak. Ne svaki slušatelj i ne na svakom radiju, jasno, ali zapravo je tako. E sad, za pomak broja emitiranih domaćih pjesama u eteru svakako je važan i rad domaćih diskografskih kuća. To nije jednostavan proces već zahtijeva puno truda.

A pratimo li svjetske trendove?

Pa... Mislim da tu ima puno prostora za pomak. Postoje cijeli žanrovi koje ne možete pronaći na radiju. Hip-Hop, primjerice. Pa onda R&B ili soul. S te strane gledano, ako biste bili osuđeni samo na slušanje domaćih stanica ne biste prepoznali svjetske glazbene trendove. U ukupnoj radijskoj slici tu iznimno kasnimo ili ne primjećujemo. Billie Eilish je trebalo dugo da se uopće pojavi u eteru. Drake se emitira na kapaljku, Taylor Swift isto. A sve su to bestselleri svjetske popularne kulture.

S druge strane, postoji aktualni zvuk koji se intenzivno prati. elektronički radiofonični pop ili zvuk koji će naginjati starijim razdobljima uvijek dobro prolazi. Dua Lipa u našem radijskom eteru ima tretman domaćeg izvođača. The Weeknd, Ed Sheeran, David Guetta, Adele, Jax Jones i Ava Max su, recimo, vladari etera kada govorimo licenci. Možemo vidjeti da je takva situacija u radijskom eteru Europe. Kada usporedite podatke s Radiomonitora i podatke s Airplay Radio Charta, vidjet ćete sličnosti. Ono što je, međutim, problematično jest to da aktualne glazbe svjetske produkcije ima razmjerno vrlo malo u radijskom eteru. Najemitiraniji strani singlovi emitiraju se samo na trećini radijskih stanica u mjeri u kojoj ih prepoznajemo kao hitove. Pa čak i manje. Četvrtini.

Kada slušamo formatirane stanice, dobivamo drugačiji dojam.

Jasno. Ali nemojmo zaboraviti da je formatiranih stanica jako malo. U Zagrebu ili Splitu može vam se učiniti da su na sve strane, ali u ukupnoj slici radi se o svega trideset posto radijskog sektora.

Cijenite formatirani radio? Pročitao sam vašu analizu u kojoj hvalite taj pristup radiju.

Svakako. Uvijek treba cijeniti uspješan poslovni projekt koji se radi po svim pravilima struke. Format je termin koji je zapravo sinonim za poslovni model. U njemu su jasno postavljena pravila i svaka sekunda etera ima svoju vrijednost. Odlikuje ga poslovna disciplina, jasno pozicioniranje u odnosu na idealnog slušatelja. Program se radi na temelju provedenoga istraživanja o željama ciljane publike i kreiraju ga ljudi koji prolaze treninge pristupa mikrofonu i kompletnoj radijskoj kreaciji.

Rezultati koje mjerimo u novcu i ispitivanju slušanosti pokazuju da se radi o najuspješnijim radijskim projektima u Hrvatskoj. Jasno pozicionirani komercijalni radijski projekti imaju najbolje prihode i najbolje rezultate slušanosti. Ono što, međutim, svakako smeta jest to da u Hrvatskoj imamo premalo različitih formata. Većina poslovnih radijskih modela namijenjena je istoj ili sličnoj publici. Nedostaje nam, primjerice, komercijalni News/Talk radio. Kada govorimo radijskim formatima, nemamo radio najvećih aktualnih hitova (format CHR op.p.), radio za music lovere, rock radio ili, primjerice, frekvenciju za hip-hop glazbu.

Ljudi kažu da na formatiranom radiju uvijek slušaju istu glazbu. To je dosadno.

Ako ste uz radio više od prosjeka koji u komadu iznosi više od sat do sat i pol (time spend listening odnosno prosječno vrijeme koje slušatelj provede uz radio op.p.), onda će zaista biti tako. No, radi se o tome da ako ste uz svoje radijske prijatelje sat vremena, tada želite čuti sebi dragu pjesmu, stvar koju ćete pjevušiti i uz koju ćete se osjećati bolje. I onda očekujete upravo to. Ako nje nema, birate drugu frekvenciju na kojoj se to nalazi. Ono što je svakako važno naglasiti je to da je formatirani radio prijatelj glazbene industrije.

Zašto?

Jer omogućuje pjesmi da bude prepoznata, prihvaćena i da je netko zavoli. To se e neće dogoditi s jednim ili dva emitiranja tjedno, pa ni s jednim emitiranjem dnevno. Ona mora biti svakodnevno u eteru po nekoliko puta pa da bi netko rekao kako mu je cool. A samo s prepoznatom pjesmom mogu se raditi karijere izvođača i diskografska poslovna nadgradnja. Jer kada publika, nakon učestalog slušanja, prepozna Bad Daughter u eteru, htjet će je vidjeti uživo. Potražit će je na Instagramu, poigrat se s njenom glazbom na TikToku. Potražit će je na YouTubeu i Spotifyu. I onda dolazi do razvoja umjetničke priče. Financijski i kreativno.

Hrvatska odnedavno ima i svoju listu na Billboardu. Kako komentirate činjenicu da je Senidah bila prva mjesec dana, a da je jedina pjesma iz Hrvatske koja je uspjela doći u Top 5 'Trebaš li me' koju izvode Eni Jurišić i Matija Cvek?

Mislim da ona jasno pokazuje kako postoje razlike između odabira radijskih selektora i ukusa publike na servisima za streamanje glazbe. Kada je riječ o pojedinačnim pjesmama, najviše se slušaju aktualni hitovi, a publika koja je sluša uvijek je mlađa. Istraživanja pokazuju da prosječno čovjek nakon tridesete smanjuje interes za aktualne glazbene trendove.

E sad, mladoj publici uvijek je trebao izričaj koji donosi ritam, strast, rječnik i jasnu pjesničku sliku koju će povezati sa svojim doživljajem, stilom života, nazorima, uzbuđenjima i emocijama. Tako je uvijek bilo. Bijelo dugme je korištenjem slenga, jasnim emotivnim slikama, sugestijom i narodskim pristupom rocku postao najuspješnijim bendom u kontinentalnoj Europi u svoje doba. Zašto komercijalni radio u Hrvatskoj ne koristi popularnost izvođača s liste Croatia Songs, kao što su Senidah ili Buba Corelli, to je diskusija koja nadmašuje prostor koji imamo za ovaj intervju.

Ali svakako je lijepo da postoji lista Croatia Songs na Billboardu.

Apsolutno. Biti među četrdeset teritorija u svijetu kojima popularnost mjeri Luminate (donedavno MRC Data, nekadašnji Nielsen op.p.) i objavljuje Billboard je veliki kompliment. I veliki uspjeh, isto tako. Glazbena scena je sada dobila vrlo jasan izlaz u svijet, mogućnost da bude prepoznata kod sudionika svjetske glazbene industrije. Jer, svaka top-lista je, osim što ima atraktivan medijski potencijal, vrijedan poslovni alat. Na temelju nje se iščitavaju trendovi i prepoznaju zvijezde.

A koji su trendovi Vas vodili k glazbi i radiju? Kada ste počeli sa svime?

Uf, davno je to bilo. Još u djetinjstvu, kada sam bio član Ansambla dječje drame RTV Zagreb. Sastajali smo se u Jurišićevoj ulici s Boženom Torjanac i Astrom Filakovac i vježbali artikulaciju, akcent i sve finese koje su nam trebale za dječje radijske i TV uloge. Tada sam počeo snimati radio drame, a na kraju školovanja u ansamblu dobio sam priliku da, pod nadzorom, uredim svoju prvu emisiju na Radiju Sljeme. Profesionalno, debitirao sam na RVG-u u zadnjoj godini srednje škole i odmah dobio dva termina. Prvi za razgovornu emisiju u kojoj bih ugostio ljude iz kulture poput Vlade Štefančića, Branka Hribara ili Josipe Lisac, a drugi za dvosatnu tjednu emisiju o - domaćoj glazbi. Poslije toga sam radio na Radiju Sljeme, Radiju Virovitica i Plavom radiju, a onda je počela dugogodišnja suradnja na Hrvatskom radiju.

Ima li nešto što Vas svih ovih godina u radijskom poslu činilo posebno sretnim ili ponosnim? Neki trenutak, emisija ili uspjeh?

Svatko tko radi na radiju i voli to što radi, reći će vam da je poseban taj trenutak kada se upali lampica i počne vaš projekt u eteru. Ljudi koji imaju strast za onime što rade mogu satima i danima misiti i govoriti pa i o najsitnijem detalju onoga čime se bave. I kada to rade, onda im se profesionalni život čini ispunjen. A sad, da. Puno je trenutaka kojise pamte. Emisija Coca-Cola Dallas Special koju sam s Monikom radio na najrazličitije načine - iz glazbenog shopa u središtu Zagreba ili organizirajući radijski reality show s izborom pjevača za koncert grupe Prljavo kazalište. Tjedni noćni šestosatni Drugi izbor je poseban - kada si šest sati sam s glazbom i slušateljima, radiš na način one man showa i govoriš desetinama tisuća ljudi koji su u tom trenutku budni i slušaju HR2. Trenutak kad smo saznali da smo dobitnici radijskog Oscara u New Yorku za talk-show Gladne uši Ljudevita Grgurića-Grge veličanstven je. Kao i produciranje međunarodnog showa Radio Battle s ekipom u kojoj su za mikrofonom bili Fodor i, opet, Monika. Pa sudjelovanje na radijskom festivalu u Milanu odakle smo lansirali Airplay Radio Chart s monitoringom servisa 1Played. Tamo smo doveli i Miju Dimšić koja je odmah gostovala na najvećim talijanskim radijskim stanicama i nastupala uživo. Poseban je osjećaj i raditi razgovore s književnicima za Signaturu na HR 3 ili, pak, svjetskim zvijezdama za potrebe Drugog.

Koji glazbenik iz svijeta je ostavio najbolji dojam?

Uf, da. Duge bi to bile priče kad bismo otvarali sjećanja, ali hajdemo reći da najveće zvijezde s kojima se susretnete imaju tu aureolu koja vas zabljesne. The Rolling Stones i Kylie Minogue s kojima nisam radio razgovore - Micku Jaggeru sam uručio nagradu Porin - ali sam se susreo kao marketing manager u Dallas Recordsu. Pet Shop Boys su bili sjajni sugovornici i ležerno društvo na čaju u Esplanadi, recimo. Placebo nakon koncerta u Zagrebu. Puno je divnih trenutaka koji te hrane godinama nakon.

A što bi Vas radijski moglo hraniti u budućnosti?

Uvijek postoje izazovi i prostori koje vrijedi otkrivati. Ono što me, rekao bih, uvijek privlačilo i privlači jest biti dio uspješnog tima na velikom projektu. Onome koji pomiče profesionalne granice. Mjerenje popularnosti, prepoznavanje trendova i snalaženje u statistici popularnog i digitalnom svijetu vezanom uz glazbu i radio je prostor koji me sada svakako ispunjava. Kako će se stvari odvijati u budućnosti, vidjet ćemo.

