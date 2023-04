Goran Bare: 'Živim takvim životom da ne znam hoću li doživjeti sutra ili preksutra'

„Volim Marka Lanegana, Davida Bowieja, Nick Cavea - volim sve 'zadnje mohikance'. Oni kad odu, tko će ih naslijediti? Ja isto kad odem, tko će naslijediti to – ne znam?“, progovorio je iskreno legendarni Goran Bare Barbari Kolar na gostovanju u TOP DAY-u TOP RADIJA. Povod dolasku je nadolazeća rock turneja – Goran Bare & Majke tour u organizaciji TOP RADIJA. Bare je u ekskluzivnom razgovoru otkrio da ima spisak od čak 2960 pjesama koje mu sviraju osam dana i da voli narodnu glazbu - flamenco, afričku glazbu. Gostovanje na radiju se rokeru toliko svidjelo da je rekao da bi mogao ondje i raditi, a otkrio je i zašto više ne može pjevati 'Zbunjen i ošamućen'. Otkrio je Bare i kako se odlučio baviti glazbom: „Vidio sam kako moji roditelji žive, kako ljudi oko mene žive, da svi žive jako teško. Rekao sam - zar je ovo život? Nema šanse da kopam tunele. Svaka čast ljudima koji kopaju tunele, ali ako sam već došao na ovaj svijet bez da me itko išta pitao - onda ću po svom.“ Bare je u razgovoru govorio i o autobiografiji koju bi volio napisati, ako ga zdravlje posluži.

Ljudi ga jedva čekaju, turneja se bliži. Prvi koncert zakazan je točno za mjesec dana u Karlovcu, 6. svibnja u Dvorani Mladost i to ga veseli.

„Svakako. Volim nastupati. Najljepši trenutak života mi je kad sam na bini, ne znam zašto...još od malih nogu. S 15 godina sam prvi put nastupao. To je bilo 80-te. Koliko je prošlo, ne znam.“, rekla je legenda rock scene u Hrvatskoj.



O procesu stvaranja pjesama, izaziva li to svojevrsnu umjetničku bol, glazbenik je rekao:



„To je kao kad stvaraš neku predstavu, onda radiš scenarij. To je to što imamo u studiju, a uživo je to kao kad imaš predstavu.“



Goran Bare & Majke tour nakon Karlovca, nastavlja se u Splitu, 27. svibnja 2023. u Športskom centru Gripe – Velika dvorana. Zatim, na Svjetski dan glazbe i prvi dan ljeta, 21.lipnja 2023. godine rock ikona će održati koncert u Osijeku u Dvorani Gradski vrt.



„Ide svojim tokom. Bit će to sve okej – garantiram vam. Ako sam rekao u Rijeci da će biti top – onda je bilo top.“, rekao je roker.



Koncertni prostori, veći ili manji, velikom umjetniku ne predstavljaju problem.



„Svejedno mi je. Znam kako se ponašati kad imaš 15.000 ljudi, 5.000, 10, 5, 50...“, a najmanji koncert je održao za vrijeme pandemije gdje je, istaknuo je, došlo 50 ljudi.



„Nama je to dobro došlo jer smo se maknuli od kreveta. To su bila na moru mjesta, fino je bilo.“, rekao je glazbenik.



Roker nije imun na svakodnevna događanja u svijetu i prati vijesti.



„ Počeo sam pratiti vijesti, ali me to toliko baci u depresiju da sam prestao gledati dnevnike. Pitam ljude kako je u Ukrajini, kolika je inflacija..Ne mogu to gledati, kada vidim te ljude koja je to hipokrizija, koji su to šarlatani. Mislim, izinjavam se, neću ovo raditi na koncertima da se zna. Na koncerte dolazim samo da zabavim ljude i da se ljudi dobro osjećaju“, rekao je Bare i nastavio: „Ovo što vam pričam moja su razmišljanja“ – rekao je glazbenik.



Singl „Rođen za suze“ pustio se u eteru TOP RADIJA.

„To je početak snimanja našeg sljedećeg albuma. Međutim, taj covid nas je totalno svezao. Napravili smo tri stvari i 'cap', ne možeš u studio, ne možeš nigdje. Sada je sve otvoreno, malo nas pritišću iz izdavačke kuće da izdamo album.“, rekao je roker.Glazbeni je idol mnogima, a ima i on svoje glazbene idole:„Volim, Davida Bowieja, Nick Cavea - volim sve 'zadnje mohikance'. Oni kad onu, tko će ih naslijediti? Ja isto kad odem, tko će naslijediti to – ne znam?“O budućnosti rock and rolla, Bare je rekao:„Mislim da je rock and roll kao jazz u 80-ima. Jedna provaljena spika koja je već dosadna ljudima. Danas je glavna fora tzv. hip hop i neka. Neka ljudi slušaju što hoće, nemam ništa protiv. Ja jednostavno moram raditi što imam u duši.“O trendovima u glazbi, rekao je:„Imam spisak od. To je osam dana. Roknem to na kompjuter i to mi 'šika' osam dana, svira. Tu ima od flamenca, afričke glazbe. Volim narodnu glazbu zato što je to prava glazba, izlazi iz naroda i tu nema glupiranja.“U slobodno vrijeme glazbenik odmara.„Uglavnom sam puno putovao i puno toga vidio i puno, kako se kaže, istrošio..tako da sam sad većinom u krevetu. Kad mi nešto padne na pamet zapišem.“, rekao je roker.Puno anegdota je doživio na koncertima, ali jedno mjesto glazbeniku je posebno drago.„Volio bih na Jadriju u Šibenik, gdje je stara plaža iz 1920.godine. Tamo mi je mrak, tamo nikog živog nema, tamo mi je tako dobro bilo ovo ljeto. Tamo bih volio živjeti bez ikakvih ustručavanja. Nikog živog, ima dva kafića, čim dođem, konobar odmah zna što da mi donese, ne trebamo ni pričati.“, rekao je Bare.Gostovanje na TOP RADIJU, glazbeniku se svidjelo. Poželio je čak i raditi ondje:„Da, zašto ne. Nema boljeg posla nego lagano sjediti - obavijestiš ljude kakvo je stanje na cestama, pustiš neku dobru mjuzu, olakšaš život drugima. To je jako fin posao.“Glazbenik je otkrio i par zanimljivosti oko playliste na nadolazećoj turneji.„Kako imamo malu pauzu prije početka turneje, malo mijenjamo listu jer smo vidjeli da imamo toliko dobrih pjesama, a stalno sviramo– odlučio sam da barem malo promijenim to sve...da ubacim neke baš dobre stvari“ te je nastavio o favoritima:“Ima ih,'Waltz za pokojne'..ima toliko stvari – neki dan sam na kompjuteru šiknuo - Goran Bare sve pjesme. Slušao sam ono što nisam godinama i onda vidim da zaista ima prekrasnih stvari koje mi ne sviramo, koje su već iza mog doba, mogu ih osjetit, a nisu klinačke.“Bare je dao i par savjeta za one koje tek počinju slušati njega i Majke.„Sve zavisi koliko godina ima čovjek. Ja sam to radio kako mi godine nalažu. Prvi album je bio žestok, pun energije, mladenački – bum, tras. Kako je išlo vrijeme tako je sve bilo lakše i lakše pa sam imao period gdje sam proučavao američku glazbu. Imam 58 godina i ne mogu sada pjevat. Bio sam zbunjen i ošamućen kada sam imao 20 godina, sada više nisam.“Bare smatra da plaća cijenu svoje iskrenosti:„Ali ja drugačije ne mogu. Kad sam odlučio baviti se ovim poslom, to je bilo davno, 70-ih godina. Imao sam 10, 12 godina i odlučio sam se baviti time i to je bilo jedino što mi je objašnjavalo život. Vidio sam kako moji roditelji žive, kako ljudi oko mene žive, da svi žive jako teško. Rekao sam - zar je ovo život? Nema šanse da kopam tunele. Svaka čast ljudima koji kopaju tunele, ali ako sam već došao na ovaj svijet bez da me itko išta pitao - onda ću po svom.“Život mu je rock and roll, ali taj život i troši čovjeka. O tome gdje nalazi energiju, rekao je:„Kako kad – to je teško. Sam izlazak na binu je za mene tolikoda jedva čekam. Neki ljudi bježe, a ja nikad nisam tremu. Jedva čekam da izađem na binu i kažem – Dobra večer!“Goran ima popriličnu vojsku obožavatelja.„Nekad je to bilo u puno manjem obimu, međutim , poslije 'Teških boja' to je postalo baš divljački – jednom me jedna žena uhvatila na pumpi,, starija od mene. Uopće me nije gledala, samo je vikala - evo ga. Mislim, kao da ima zeca, a ne Gorana Bare. Evo ga, dođi, dođi, imam ga! Imam ga, ajde da se slikamo. Rekao sam joj – gospođo, možete li pustiti moju ruku da ja idem lagano? Gospođa je bila tako bezobrazna da sam morao reći – 'ajde baba pusti me! Meni je žao, nekad se tako mora. Odrastao sam na ulici kao dijete, ali život me naučio da pustim ljudima do neke mjere, a kad pređu neki limit onda nema više ili me puste ili...“Bare je nekoliko puta rekao da će možda napisati i autobiografiju. Kako danas stoji po toj temi, rekao je:„Ne znam, živim takvim životom da ne znam hoću li doživjeti. Ako bude zdravlja i veselja, napisat ću je. Nazvat ću je 'Goran Bare'.“

VIDEO Glazbenik iznenadio priznanjem: 'Radim u fast foodu i perem podove kako bi mogao platiti režije'