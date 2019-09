U 59. GODINI

Borio se sa psihičkim problemima, divio mu se Cobain, a sad ga je izdalo srce

Jedan od njegovih velikih obožavatelja bio je i Kurt Cobain, koji je često nosio majicu s naslovnicom Johnstonovog albuma "Hi, how are you", a album "Yip/Jump Music" bio mu je jedan od najdražih.