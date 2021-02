Glumica optužila Disney: 'Stvaraju pritisak na djecu da moraju biti savršena, ja to nisam bila'

Glumica Bella Thorne i bivša Disneyjeva zvijezda za Fox News je progovorila o odlasku iz medijske kuće Disney, koju je optužila da nameće krivi standard djeci.

"Teško je biti savršen u očima Disneyja. I zato mislim da Disney griješi jer prikazuje svoje klince tako savršenima", kazala je Thorne i dodala:

"Tu je sliku jako teško postići, a to ja nikad nisam bila. Ja samo volim raditi ono što nitko drugi ne radi". Glumica je svoju slavu postiglla kroz Disneyjev hit 'Shake it up', zajedno s popularnom Zendayom.

"Dok odrastaju, djeca ne trebaju gledati savršene ljude. Trebaju vidjeti realnost. Trebaju vidjeti raznolikosti, intrige", dodala je Thorne.

Bella Thorne sredinom kolovoza prošle godine otvorila je račun na stranici za odrasle 'OnlyFans' na kojoj amateri, a ali i poznate osobe, objavljuju svoje gole fotografije i videa, za što ljudi plaćaju. Thorne je svog prvog dana zaradila više od milijun dolara čime je postala prva osoba kojoj je to uspjelo te srušila rekord zarade u 24 sata.