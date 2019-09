Glumica Marijana Mikulić ovako je suprugu zahvalila na 14 bračnih godina

Brak glumice Marijana Mikulić i njezinog supruga Josipa jedan je od uspješnijih i dugovječnijih brakova na našoj estradi. Par ima tri sina, desetogodišnjeg Ivana i petogodišnjeg Andriju i deset mjeseci starog Jakova.

Glumica i njezin suprug docent na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu vjenčali su se u Širokom Brijegu na današnji dan prije 14 godina. Marijana je ovu godišnjicu obilježila i na Instagramu i pohvalila se cvijećem koje je dobila od supruga te mu se i javno zahvalila.

- Fala za sve ove godine. Fala za ono kad si me podržavao u nečem i ono kad nisi, i kad se slažeš sa mnom i kad se ne slažeš, jer ti me najbolje znaš. Fala što nekada prešutiš i pustiš da je moja zadnja, a što isto tako se i posvađaš sa mnom kad vidiš da mi to triba. A od svega ti najviše fala na cviću, ovom u ruci i ovom na zidu. Već tradicionalno ti poklanjam ".. Sve moje pjesme, nitko te tako voljeti ne smije...- napisala je Marijana.

Glumicu trenutno možemo gledati u filmu "General" u kojem igra lik Dunje, supruge generala Ante Gotovine, a već se vratila i svojim radnim obvezama u kazalištu Trešnja, a prve predstave odradila je još u travnju kada je njezin najmlađi sin imao pet mjeseci.