Glumica koju pamtimo po ulozi u 'Kućanicama' pala je na stepenicama i udarila u glavu: A tek da vidite drugog lika

Glumica Dana Delany, gledateljima poznata po ulozi u seriji "Kućanice" nedavno je pala na stubištu u svojoj kući i na Twitteru je podijelila svoju fotografiju s velikom masnicom ispod oka i napisala je: A tek da vidite drugog lika. U objavi na Twitteru je napisala kako je pala ni stepenice i dodala je kako je bila potpuno trijezna i prilikom pada se udarila u glavu.

- Kada sam pala prvo sam se sjetila Boba Sageta i pozvala sam hitnu. Srećom ništa nije polomljeno i nemam težih ozljeda, a bolničari i liječnici u hitnoj St John's su se jako lijepo brinuli o meni - napisala je glumica u svojoj objavi. Podsjetimo, Bob Saget Bob Saget preminuo je u hotelskoj sobi 9. veljače u Orlandu na Floridi. Obdukcijom je potvrđeno kako je umro od ozljede glave za koju vjerojatno nije vjerovao da je opasna.

Dana i Bob bili su prijatelji i glumica je glumila u TV filmu "For Hope" iz 1996., koji je napisao i režirao Saget. U intervju koji je dala nakon njegove smrti rekla je kako je bio veliki emotivac i divan čovjek kojem je zahvalna na 35 godina divnog prijateljstva,

- Bob je bio jedan od onih tipova koje si jednostavno mogao pozvati kad si loše volje i on bi ti odmah popravio loš dan. Toliko sam nesretna što ga ne mogu nazvati i reći mu da je smiješno što je mrtav. Bob bi mislio da je to tako apsurdno - rekla je glumica nedavno.

