Glumica koju nazivaju najljepšom Europljankom privukla pozornost na crvenom tepihu u Cannesu

Fatalna rumunjska glumica i manekenka Madalina Ghenea (35) pojavila se na premijeri filma Killers Of The Flower Moon u Cannesu te ukrala pozornost. Po mnogima najljepša Europljanka stigla je na crveni tepih u dugoj, smeđoj haljini s dubokim prorezom, a njezine duge noge dodatno su naglasile cipele na petu. Haljina je imala i otvoreno jedno rame te se vezala oko vrata. Uz ovu kombinaciju, Madalina je nosila i decentnu šminku koja je naglasila njezinu ljepotu, a kosa joj je bila blago kovrčava te raspuštena.

Foto: Profimedia

Inače, glumica i manekenka rođena je u rumunjskoj Slatini, a karijeru je započela sa samo 15 godina, kada ju je otkrio talijanski dizajner Gattinoni. Nakon toga krenula je i njezina glumačka karijera i to sudjelovanjem u jednom talijanskom filmu 2010. godine.

Među posljednjim projektima na kojima je radila jest film 'House of Gucci' u kojem je glumila uz bok Lady Gagi. Tu su još i 'All You Ever Wished For', kao i 'Zoolander 2' te mnogi drugi. Trenutno se čeka izlazak još jednog filma na kojem je Rumunjka radila. Radi se o filmu 'Deep Fear', u kojem glumica ima glavnu ulogu.

Zahvaljujući svojoj ljepoti i talentu, sudjelovala je u brojnim modnim kampanjama i revijama, ali nije uvijek ovako izgledala. Mnogi su je kritizirali zbog plastičnih operacija o kojima se mnogo pričalo, no jedna od najpoželjnijih žena na svijetu očarala je brojne poznate muškarce.

VEZANI ČLANCI:

Prije više od godinu dana na popis muškaraca s kojima su je povezivali došao je i holivudski glumac Gerard Butler, no njihova veza nije uspjela, kao ni ona s drugim slavnim glumcem Leonardom DiCapriom. Bila je i u vezi s dizajnerom Philippom Pleinom, a udvarao joj je i trgovac umjetninama Vito Schnabel, no čini se da je veza bila vrlo kratka.

Madalina je i ponosna majka djevojčice koju je dobila tijekom veze s rumunjskim biznismenom Methevom Stratanom. Navodno su problemi s bivšim partnerom počeli rođenjem djeteta te su ubrzo prekinuli.

VIDEO Queens of the Stone Age koji je oduševio hrvatsku publiku ekskluzivno za Večernji list