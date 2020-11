Glumica iz serije 'Andrija i Anđelka' ima koronu: 'Ranije ovo ne bih ni tretirala'

Gde je Anđa? Da nije u Trnjanu? I gde su uopšte Trnjani... 🤔 Gledajte danas u 16h na K1 televiziji 📺 #k1 #k1televizija #gledajbezstida #televizijasavizijom #drzgabozo @andjelkap @kalinic.milan72 @sportina_group @kare_beograd @njuznet

A post shared by K1 (@k1televizija) on Nov 2, 2020 at 4:52am PST