Glumci koji su surađivali s Willisom: Neočekivano je pucao iz pištolja i ponašao se jako čudno

Obitelj glumca Brucea Willisa (67) jučer je putem društvenih mreža obavijestila javnost kako se glumac zbog dijagnosticirane afazije koja mu je narušila kognitivne sposobnosti, povlači iz glume. Kolege s kojima je zadnje dvije godine snimao potvrdili su kako im je Willisovo ponašanje bilo čudno i zabrinjavajuće tijekom snimanja.

Lala Kent koja je glumila Willisovu kćer na snimanju filma "Hard Kill", prisjeća se da je Bruce na snimanju ovog filma bez najave i sasvim neočekivano pucao iz pištolja što je uznemirilo sve na setu i nije znao objasniti zašto se to dogodilo. Njegovi kolege glumci iz filma "White Elephant" kojeg je snimao prošle godine u travnju ispričali su kako ih je Bruce na snimanju pitao što on tu radi, a redatelj tog filma, Jesse V. Johnson, kaže da mu je Willisov tim rekao da je za glumca najbolje da radi samo do ručka jer mu je cjelodnevni boravak na setu naporan. Redatelj filma "Out of Death" bio je svjestan zdravstvenih tegoba koje su snašle glumca i zato je na snimanju ovog filma iz 2021. zamolio scenariste filma da Willisove rečenice budu kratke kako bi ih lakše pamtio.

Neimenovani izvor rekao je za portal Page Six da su njegove narušene kognitivne sposobnosti bile javna tajna u Hollywoodu jer je glumac stalno imao problema s glumom u svojim filmovima i to najviše zadnje dvije godine zbog toga je tijekom snimanja nosio slušalice kako bi mu iz produkcije mogli reći tekst koji je zaboravio. Zbog toga su produkcije filmova u kojima je glumio sve više koristile njegovog dvojnika jer je svima postalo očito kako Bruce više ne može glumiti.

