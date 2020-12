Glumac progovorio o dvije teške dijagnoze: 'Liječniku sam rekao da planiram umrijeti'

Glumac i komičar Billy Connolly 2014. se u jednom danu morao suočiti s dvije strašne dijagnoze, a sada je konačno odlučio o svemu progovoriti.

Billy je, naime, istoga dana u telefonskom razgovoru s liječnikom saznao da boluje od raka prostate i Parkinsonove bolesti.

Posljednji komičarski nastup imao je 2017. , te se povukao sa scene, a u dokumentarcu 'Veliki Yin' progovorio je o svojoj odluci i svojoj borbi.

- Tada, kada sam objavio da se povlačim, već je bilo očito da to više nisam ja. Nisu to bili ni moji pokreti ni moj govor. Zato sam se morao povući. Ova bolest će me dokrajčiti, ali ja sam se pomirio s tim - kazao je komičar u dokumentarcu i dodao: - Liječnik me pokušao utješiti rekavši mi da neću umrijeti, na šta sam ja odgovorio da to svakako planiram napraviti.

Connolly je iste godine dobio i titulu 'Sir' koju mu je dodijelila kraljica Elizabeta II, a katao je kako je to uz sve što mu se dogodilo 2017. godine bilo jako stresno.

Glumac, mnogima poznat, između ostalog i iz serijala filmova Hobbit, uspio je pobijediti rak prostate, no s Parkinsonovom će se bolešću morati boriti do kraja života.