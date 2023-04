Glumac iz 'Svi vole Raymonda' otkrio kako je za dlaku izbjegao smrt: 'Imao sam sreće'

Glumac Ray Romano, domaćoj publici najpoznatiji po ulozi u humorističnoj seriji 'Svi vole Raymonda' gostovao je u podcastu komičara i glumca Marca Marona pod nazivom WTF. Tamo je otkrio kako je nedavno završio na operaciji srca. Ray tvrdi kako su liječnici na jednoj o njegovih glavnih arterija otkrili 90 postotnu blokadu zbog čega mu je ugrađen stent. Rekao je kako je za dlaku izbjegao ono najgore.

- Imao sam sreće što smo ga pronašli prije nego što sam doživio srčani udar - izjavio je Romano. On inače već dva desetljeća vodi bitku s povišenom kolesterolom. Bio je svjestan svog stanja no odbijao je uzimati lijekove.

- Svaki put sam im rekao da me puste da to učinim sam. Otišao bih kući, jeo bih kako treba - ne veganski, ali malo zdravije - no ubrzo bih počeo varati. I tako u krug - priznao je glumac. Ipak, nemar za zdravlje ga je sustigao kada je snimao svoj novi film 'Somewhere in Queens'. Tada je osjetio snažne bolove u prsima.

- Morao sam otići svom kardiologu u New York i popeti se na traku za trčanje i napraviti test opterećenja zbog bolova - rekao je.

Naglasio je kako bi tablete počeo uzimati odmah, da se može vratiti 20 godina unatrag, jer bi tako spriječio da uopće dođe do blokade.

Ray je inače jedan pod najbogatijih dobitnika nagrade Emmy svih vremena.Godine 2013. bio je među sto najbogatijih celebrityja, a iako iza sebe ima mnoge filmske i televizijske uspjehe, većinu svojih prihoda ostvaruje od tantijema za popularni sitcom “Svi vole Raymonda” koji se emitirao devet sezona, do 2005. godine, a reprizira se i danas pa tako Ray uprihodi do 18 milijuna dolara godišnje samo od te serije.

