Gledatelji se osvrnuli na Ciglinu prijavu u novu sezonu: 'Zbog takvih sirovina neće se nitko prijaviti'

U jučerašnjoj epizodi showa ''Brak na prvu'' Kristina je odlučila otići, pa su ona i Cigla vodili oproštajni razgovor. Ni taj pokušaj nije bio uspješan jer je u jednom trenutku Cigla otišao bez pozdrava. Kristina je tada ustala, uzela stvari i otišla. Na putu kući je plakala, no nije joj bilo žao što je bila iskrena. Cigla je rekao da će svoju šansu potražiti u sljedećoj sezoni te da se nada da će upoznati nekoga tko će mu se svidjeti.

U komentarima gledatelji nisu podržali Ciglino ponašanje. „Jedva sam čekala da ode. Jučer, cijela emisija samo on, prevrće iz šupljeg u prazno, laže, mulja, samo da ostane družiti se jer mu je baš zabavno. Koliko taj lik ima godina? 9? Cura može biti sretna da ga se riješila, i super. Točno ga je opisala 'sebični manipulator'“, komentar je jedne gledateljice. "Nakon ovog... Sorry, stari, bit ćeš sam do kraja života", komentar je druge osobe. „Žene sa seksepilom ne padaju na Ciglu!“ komentirala je druga osoba osvrćući se na njegov zahtjev da žena ima "ženski seksepil".

Foto: Screenshot Neki su komentirali i njegovu najavu da će se ponovno prijaviti. „Iskreno se nadam da ga neće primiti!“, pisali su gledatelji. „Zbog takvih sirovina neće se nitko prijaviti od cura u sljedeću sezonu, da ne završe s debilom“, komentar je još jedne osobe. „Moto iduće sezone: Bože budi precizan i ne baci Ciglu“, šalili su se.

Foto: Screenshot Podsjetimo, u jučerašnjoj epizodi Ana i Marinko bili su na večeri kod Marinkove bivše supruge Vesne, Edin i Erna su zajedno večerali nakon čega je on obznanio da postoji mogućnost da mu se sviđa netko drugi. Ivona i Kristijan imali su nesuglasica oko čišćenja stana, a Gordani i Bernardu u posjet je došla njezina kći Severina. Najskladniji par, Mislav i Andrea, bili su na ljubavnom treningu kod njezina brata, a Sanela i Jasmin dočekali su večer s kumom i njezinim bratom blizancem Sanelom.

