Gledatelji kritični prema izboru farmera: 'Izabrao je ovu koja se pravi fina i usput vrijeđa razvedene žene'

U jučerašnjoj emisiji showa 'Ljubav je na selu' farmeri su morali odabrati s kojom djevojkom će ići na romantično putovanje. Farmer Krunoslav je nakon dugog razmišljanja odabrao Ines, a Irenu poslao kući jer mu se nije svidjelo njezino ponašanje na zabavi.

Ivo će putovati s Katom, a Damir s Jozefinom, nakon što je Nikitu proglasio pobjednicom showa. Milan je odabrao Ružu, a mladi Tomislav će putovati sa Stelom. Ovaj razvoj događaja komentirali su i gledatelji te otkrili što misle o odabirima farmera.

"Samo je Damir izabrao pravu, ovi drugi kao da su slijepi kod svojih očiju", pisali su. "Damir me ugodno iznenadio s odabirom Jozefine. Sretno im… Uplašilo me da bi mogao odabrati Nikitu… Žena je ok, ali nije za njega“, dojam je jedne osobe.

Foto: Facebook screenshot "Izabrao je ovu koja se pravi fina i usput vrijeđa razvedene žene. S Brankom bi mu bar bilo zabavno, ova ima figu u džepu“, kazali su gledatelji za Ivin izbor. „Ne sjećam se da li joj je ovo prvi vikend u šest sezona?", „Nagovorili ga da ju odabere samo da se više ne prijavljuje“, komentirali su Krunin izbor te dodali da je Ines bilo više do zabave.

Foto: Facebook screenshot “Ma bez veze. Izabrao najgoru, a prvu koju je poslao kući bila najbolja“, dojam je gledatelja o događanjima na Milanovoj farmi.

Inače, Tomislav je izabrao Stelu, a kući je poslao čak dvije djevojke. Marina, koja je naknadno došla na njegovu farmu, dobila je objašnjenje za njegove poruke, a Samanta je i sama zaključila da je njihov odnos prijateljski. Farmer Branko i Ljubica već su krenuli na svoje romantično putovanje. „Ok su par“, pisali su im gledatelji.

