Glazbenik šokirao svijet! Zarađuje milijune, a kći mu živi kao beskućnica

Iako nije tajna da u obiteljima mnogih bogatih i slavnih postoje brojni problemi, vijest koja je ovih dana odjeknula svjetskim medijskim prostorom šokirala je mnoge. Kći poznatog glazbenika umjetničkog imena Dr. Dre otkrila je da živi kao beskućnica i spava u unajmljenom automobilu za koji nije do kraja platila najam pa očekuje da uskoro ostane i bez tog "smještaja".

Naime, 38. godišnja LaTanyu je Dre, pravim imenom Andre Romelle Young, dobio s Lisom Johnson, s kojom se razišao kad je LaTanyi bilo samo pet godina. Ipak, do unazad 18 mjeseci joj je financijski pomagao, no tada je promijenio odluku. Mediji navode kako se glazbenik koji zarađuje milijune na ovakav potez odlučio jer je njegova kći pričala s medijima, a navodno je upravo to bio jedan od uvjeta da joj pomaže. Iako ova informacija nije potvrđena, otac i kći ionako godinama nisu bili u dobrim odnosima.

Prema nekim navodima, uživo se nisu vidjeli punih 18 godina. U međuvremenu je LaTanya postala majka četvero djece: Tatiyane (16), Rhiane (13), D'Andrea (8) i Jasona III (3), kojima je našla smještaj. Naime, oni spavaju kod njezinih prijatelja, kamo i sama povremeno ode. Trenutačno radi dva posla: u skladištu i kao dostavljačica hrane, no satnica joj je 15 dolara pa joj ni dva angažmana nisu dovoljna za iole pristojan život.

Kako je njezin otac reagirao na najnoviju ispovijest svoje kćeri, zasad nije poznato.