Glazbenik iza sebe ima brojne suradnje s poznatim pjevačima, a otkriva kako to da njega nećemo čuti za mikrofonom

Glazbenik i autor Matej Milošev početkom ljeta objavio je novu pjesmu "Tamo gdje te nema", i to u suradnji s pjevačicom Nikolinom. Milošev, koji iza svojih pjesama stoji autorski, no ne i izvođački, ovom suradnjom najavljuje svoj drugi studijski album, a kroz razgovor nam je otkrio kako je došlo do suradnje.

- Nikolina i ja znamo se već dugi niz godina, i zapravo je samo bilo pitanje vremena kad ćemo nešto napraviti zajedno, barem ja tako na to gledam. Kako smo producenti i ja radili na ovoj pjesmi, sjetio sam se nje i njezinog sjajnog vokala, javio se i ona je rekla "da". Jako mi je drago zbog toga, jer mislim da je na kraju sve ispalo stvarno dobro i bez nje ova pjesma ne bi bila to što je. Hvala ti Nina! - rekao je Matej.

Početak ljeta Milošev je izabrao kako bi govorio o jednoj teškoj temi - prekidu ljubavi.

- Pjesma govori o raspadu jedne veze, kad se nađeš u onoj situaciji gdje ni sebe ni tu osobu više ne prepoznaješ i treba ti izlaz, povratak na početne postavke. S druge strane, isto tako na neki način slavi upravo taj trenutak kada sebe staviš nazad na prvo mjesto, i znaš da radiš najbolje što znaš - za sebe, prvo i osnovno - pojasnio je autor.

Uz pjesmu, dvojac je objavio i videospot na kojem su surađivali s Tonijem Renaudom.

- Jako se dugo poznajemo, svašta smo skupa prošli i u njega, što se svih vizualnih stvari tiče, imam potpuno povjerenje - i opet je napravio fantastičan posao i dokazao zašto je to tako. Zajedno s Teom Harčević, koja u spotu glumi, snimio je jednostavnu i divnu stvar koja je točno to što pjesmi treba - kaže Milošev.

Glazbenik iza sebe ima već i album, kao i brojne suradnje s poznatim glazbenicima koji su izveli njegove pjesme, a svoje tekstove uvijek je opisivao kao jako osobne. No, kako to da onda nikad stao za mikrofon?

- Ako zanemarimo činjenicu da mi je neugodno uopće zamisliti se u toj situaciji, razlog je zapravo vrlo jednostavan - ne znam pjevati - kaže te dodaje da je popis glazbenika s kojima bi volio surađivati jako dug.

- U kratkim crtama, kod nas bih svakako bio sretan i zahvalan kad bih mogao nešto napraviti zajedno s Josipom Lisac, ili Urbanom. Iz regije bi to bili, recimo, Dino Šaran i Dukat Strajnić. Ako idemo šire, onda bi kruna svega bila da radim nešto s Trent Reznorom ili Peter Gabrielom. Ali, to su već samo snovi - iako, nikad ne reci nikad - kaže Milošev koji nam otkriva I da bi drugi album trebao izaći na jesen. Album je trenutno u procesu snimanja, a krajem ljeta trebao bi otići i u Pariz snimiti neke pjesme.

- Osim toga, u pripremi je i jedno kraće live izdanje, audio i video - cijeli paket - otkriva Matej koji uz autorski rad svira i violončelo te ima angažman u ansamblu kazališta Komedija.

- U vrijeme kad se raspisivala audicija za moje trenutno radno mjesto u kazalištu bio sam zaposlen kao profesor violončela u mojoj bivšoj školi, Glazbenom učilištu "Elly Bašić". To je predivan posao, rad s djecom je nevjerojatno plemenito i toplo zanimanje. Ali, isto tako - moraš biti za to. A ja sam znao da više uživam svirajući - rekao je Milošev koji u slobodno vrijeme voli kuhati, čitati, družiti se s prijateljima, putovati i igrati igrice, kao i družiti se sa svojim psom.

