Glazbenik Dave Grohl 16 je sati na kiši pripremao više od 500 porcija obroka za beskućnike

Frontmen rock benda Foo Fighters i nekadašnji bubnjar Nirvane, Dave Grohl (54) pokazao je svoju humanitarnu stranu. Naime, Dave je odlučio pomoći beskućnicima te je za njih kuhao čak 16 sati. Glazbenik je surađivao s organizacijom 'The Hope Mission' u Los Angelesu na projektu pripreme hrane za beskućnike ovoga tjedna gdje je kuhao rebarca, svinjski but, prsa, kupus i grah, piše TMZ.

Dave je sam snosio sve troškove te je sve sam pripremio. Spavao je povremeno i na parkiralištu dok se hrana spremala te napravio dovoljno obroka za 500 ljudi.

- Usred oluje ovaj tjedan. Ovo je Dave Grohl koji priprema više od 500 porcija najboljeg roštilja za one koji žive u našim skloništima. To je klasa - podijelila je neprofitna organizacija 'Hope Of The Valley' fotografiju na Instagramu na kojoj Grohl priprema hranu na kiši.

Foto: Instagram screenshot

Inače, glazbenik je i ranije činio dobra djela. Tako je 2020. godine Iznenadio je medicinsku sestru na traumatologiji TJ Riley koja se oporavljala od Covida-19, otpjevavši joj serenadu solo verzijom pjesme 'Everlong'.

Glazbenik je ranije pripremao iznenađenja za obožavatelje na pozornici. Prije četiri godine na koncertu u pulskoj Areni ispunio je želju obožavatelji koji ga je molio da zasvira s njegovim Foo Fightersima na pozornici. Nakon kratkog nagovaranja Grohl je popustio.

- Jesi siguran da znaš svirati. Ne lažeš mi? - upitao ga je pjevač i pozvao na pozornicu na kojoj je on svirao 10 minuta.

Svoju predanost obožavateljima Dave je pokazao i ranije kada je tijekom koncerta slomio nogu, no zbog toga nije želio odgoditi nastup. U švedskom Götheborgu je pjevač nakon pada kazao da mora ići u bolnicu, a potom se vratio te završio koncert s gipsom na nozi.

Humanitarnu stranu Grohl pokazao je i 2012. godine kada je nastupio na humanitarnom koncertu namijenjenom desecima tisuća osoba koje su pretrpjele štete za vrijeme uragana Sandy. Tada su uz Dave nastupili i Bruce Springsteen, Eric Clapton, The Rolling Stones, Kanye West i drugi.

