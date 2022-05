Glazbeni pokušaji modela: Osvojile su modne piste pa se uhvatile mikrofona, a neke se baš i nisu proslavile

Godinama vladaju modnim pistama, krase naslovnice svjetskih magazina, kreiraju svoje kolekcije, a onda se odluče za zaokret u karijeri. Svoju popularnost slavne ljepotice nerijetko odluče iskoristi kako bi se okušale u glazbenim vodama. I dok je Carla Bruni izgradila uspješnu glazbenu karijeru, neke slavne manekenke su bile 'one hit wonder', no barem su ispunile svoje mladenačke snove.

Naomi Campbell zasigurno je jedna od najpoznatijih supermodela na svijetu, a iako će uskoro proslaviti 52. rođendan i dalje je česti gost modnih pista brojnih dizajnera, no glazba joj nije jača strana. Crna pantera svoj je prvi (i jedini) album izdala 1994. godine, a kako se složila kritika i publika, bolje da nije. Njezin album proglašen je šestim najgorim svih vremena, a komentari nisu bili blagonakloni ni prema bivšoj manekenki Nini Morić.

Svoj prvi singl 'Star' snimila je 2000. godine, no prošao je nezapaženo, a potom je obradila legendarnu pjesmu 'I Love Rock'n'Roll' za koju je snimila i vrući spot. U stari hit ubacila je dance i techno dijelove, no komentari na društvenim mrežama u prvi plan su stavili njezin 'tvrdi' slavenski naglasak pa je baš poput Naomi i njezina glazbena karijera ostala samo san.

Nakon što je pokorila modne piste, Milla Jovovich izgradila je uspješnu glumačku karijeru, a potom i glazbenu. Svoj prvi album izdala je baš kao i Naomi 1994. godine. Opisala ga je kao kombinaciju elektroničke i folk glazbe. Milla na svojim službenim stranica redovito objavljuje svoje glazbene uratke, a uhvatila se i redateljske palice za nekoliko videospotova.

Foto: Instagram/riley.loudermilk

Mikrofona se uhvatila i Kate Moss, poznata buntovnica i ljubiteljica rock'n'rolla surađivala je s nekadašnjim britanskim bendom Babyshambles te je sa škotskim bendom Primal Scream obradila pjesmu 'Some Velvet Morning'. Caru Delavigne mnogi smatraju njezinom nasljednicom. Chanelova muza ostvarila je zapažene uloge u filmovima 'Odred otpisanih' i 'Valerian i grad tisuću planeta' za koji je snimila i soundtrack 'I Feel Everything'.

Supruga bivšeg predsjednika Francuske i jedna od originalnih supermodela 90-tih, Carla Bruni Sarkozy glazbom se ne bavi iz hobija već je ostvarila zavidnu karijeru. Objavila je pet albuma od kojih su tri završila na prvom mjestu.

Svestrana Heidi Klum također je obožavatelje počastila duetom s reperskom zvijezdom Snoop Doggom. Snimili su naslovnu pjesmu za 17. sezonu njezinog showa 'Germany's Next Topmodel', a svoj prvi izlet u glazbene vode imala je još 2016. godine kada je snimila božićni hit 'Wonderland' u sklopu kampanje za jedan kozmetički brend.

-Prošle godine, nakon završenog snimanja sjela sam s producentima svoje emisije. Raspravljali smo o detaljima nove sezone, gostima, glazbi i koju pjesmu bismo trebali odobriti za naslovnu, a jedan od producenata predložio je da se u glazbenim vodama okušam ja, na što sam odmah pristala. Volim izazove i izlazak iz svoje zone komfora. Već sam imala neke ideje i htjela sam da to bude duet. Naravno odmah sam znala da to mora biti duet sa Snoop Doggom- otkrila je Heidi koja je velika obožavateljica slavnog repera, a njihov singl 'Chai Tea With Heidi' snimili su u samo tri dana.

Baš kao i njezina kolegica, američki supermodel Tyra Banks snimila je naslovnu pjesmu za svoj show 'America's Next Topmodel' 'Wanna be on top?'. Početkom 2000-tih iznenadila je obožavatelje RnB hitom 'Shake Ya Body'. Snimila je i dva dueta sa sportskim zvijezdama Lindsay Lohan i legendarnim košarkašem Kobeom Bryantom, no njezine pjevačke sposobnosti nisu oduševile obožavatelje, a manekenka je 'poklopila' i samu sebe.

-Ako nemaš talenta za nešto, jednostavno moraš prestati. To uključuje i moje pokušaje da postanem glazbenica, a realnost je da sam samo trebala zatvoriti usta i raditi ono što znam.

