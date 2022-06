Glazbena urednica Entera: 'Radio neće propasti jer ima dvosmjernu komunikaciju'

Otkad je prije osam godina s emitiranjem krenuo zagrebački radio Enter, vrlo se brzo etablirao među mladima kao jedan od najomiljenijih radija. Specijalizirani su za plesnu glazbu i najnovije hitove, a u njihovom programu mogu se čuti i miksevi najpoznatijih svjetskih DJ-eva. Uspjehu radija pridonijela je i njihova glazbena urednica Tea Hendija, koja se od prvog dana brine da u programu Entera čujemo najbolje svjetske hitove. Tea je i dobitnica nagrade Ambasador za najbolju radijsku emisiju. Riječ je o nagradi koja se svake godine dodjeljuje najboljim akterima domaće elektroničke scene.

Kako ste zavoljeli radio i odlučili da je to ono čime se želite baviti?

Dolazim iz glazbene obitelji gdje smo i brat i ja pohađali skupa glazbenu školu te smo uvijek imali spremne video kasete za snimanje spotova s MTV-a, a ja sam također stalno preslušavala top ljestvice na našim radijima te snimala najdraže pjesme na kasete. Mislim da se tad prvi put stvorila neka konekcija s radijem, koja je potrajala i do danas, a vjerujem kako se svi radijski ljudi sa mnom mogu složiti kad kažem da je to ljubav za čitav život. Nakon gimnazije, odlučila sam upisati novinarstvo na FPZG-u jer se tamo nudio smjer radio, a dodatan plus bio je što je nudio i praksu u vidu rada na Radio Studentu gdje sam se prvi put susrela s pravim novinarskim radijskim poslom.

Iz vaše se biografiju vidi da vas umjetnost zanimala od malih nogu. Završili ste glazbenu školu, pjevali u Kovačiću, plesali... Dakle, očigledno ste svestrani?

Za početak, hvala na lijepim riječima i pohvalama. Kao što sam i ranije spomenula, završila sam glazbenu školu i tamo naučila svirati klavir, tako da sam glazbene temelje dobila od ranih dana. Paralelno s time, razvila se i ljubav prema plesu, uvijek sam bila dio neke plesne grupe, a čak sam i kao mala nastupala na televiziji u “Turbo Limach Showu”, ako se još netko toga danas sjeća. Danas nažalost zbog obaveza ne stignem toliko trenirati, ali trenutno idem na dancehall i balet za odrasle vikendom, u čemu zaista uživam. Obično paralelno s plesnim umijećem ide i neki glazbeni talent, tako da sam trenutno članica Akademskog zbora Ivan Goran Kovačić gdje sam upoznala puno divnih ljudi koji dijele sa mnom strast prema pjevanju. Svi smo mi amateri u tome, ali uz vrlo česte probe i stručno vodstvo imamo i nastupe u Lisinskom uz orkestar. Zanimljivo je kako se uz to veže i činjenica da podjednako uživam u raznim glazbenim stilovima, od klasične glazbe koju pjevam u zboru, pa sve do elektroničke glazbe koju plasiram na radio.

Kako je tekao vaš profesionalni put od kraja školovanja. Gdje ste sve radili?

Prvi počeci bili su na Radio Studentu gdje sam radila najviše priloge za kulturu. Tamo sam stekla prva znanja novinarskog zanata, a nakon toga sam se okušala i pišući za portal na Dnevnik.hr-u. Nakon toga je ipak radijski posao presudio, tako da sam počela raditi kao programska producentica na tadašnjem radiju Totalni FM, gdje sam kratko bila i glazbena urednica prije rebrandinga radija u Enter Zagreb. Naravno, paralelno uz rad na radiju radim i sa strane koliko stignem i kao moderatorica evenata, a okušala sam se i u PR-u za veće festivale, gdje sam surađivala s brojnim izvođačima i medijima.

Na Enteru ste glazbena urednica od početaka. Kako ste baš vi preuzeli tu funkciju, pogotovo na radiju koji većinom slušaju muškarci? Kako ste vi na Enteru danas uopće zadovoljni slušanošću?

Enter Zagreb prvi je radio koji je osmišljen kao radio za mlađe ljude te je prema programskoj strukturi jedini nudio toj publici klupske/elektronske hitove koji do tad nisu imali prilike čuti ni na jednoj drugoj radijskoj postaji. S obzirom na to da Enter jako prati glazbene, ali i druge trendove, bilo nam je bitno prilagoditi se tadašnjem stilu koji je bio na vrhuncu slušanosti, a tad je to bio najviše big room EDM. U međuvremenu su se pojavili i novi glazbeni stilovi (trap, drill, tech hose), nove društvene mreže te općenito drugačije navike naše publike (generation Z) kao slušatelja koji su nama uvijek na prvom mjestu. Upravo zbog toga trenutno jedini vrtimo tech house ili trap hitove koje mladi ljudi jedino mogu čuti u klubovima ili na festivalima. Također imamo i ekskluzivne ugovore s najvećim svjetskim DJ-ima, poput Martina Garrixa, Armina van Buurena, Olivera Heldensa, Tiesta, itd., čiji se radijski showovi emitiraju svake večeri, što uvelike pridonosi i slušanosti radija s kojom smo izrazito zadovoljni. Ono što ste i sami primijetili je da takve, ajmo reći “jače” glazbene stilove, više preferira muška publika, tako da mi je zaista drago kao ženska predstavnica biti dio glazbenog uredništva.

Kako izgleda vaš radni dan i kako u moru nove glazbe i mikseva uspijete otkriti što bi moglo biti hit?

Radijski posao je divan zato što je vrlo kreativan, što znači da mi doslovno ni jedan radni dan nije isti i svaki nosi nove izazove. U fokusu mi je naravno traženje nove glazbe, slaganje naše glazbene ljestvice te uređivanje emisije “Enter Peglaona”, ali osim toga pišem i glazbeni blog i vijesti za Enterov web, komuniciram s domaćim i stranim izdavačkim kućama oko premijera pjesama, dogovaram intervjue s izvođačima, a nekad sam zbog svog glazbenog znanja zadužena i za naš glazbeni feature koji se zove “Mash up tjedna” u kojem ugošćujemo domaće pjevače. Mi smo mala, ali vrlo složna redakcija i međudobno si dosta pomažemo, tako često uskočim i u programski dio vezan za osmišljavanje govornog dijela sadržaja, copywriterski dio vezan za osmišljavanje nagradnih igara, itd.

Godinama uređujete i vodite “Enter Peglaonu”, koja je prije dvije godine osvojila nagradu Ambasador. Što možemo čuti u emisiji i koliko vam je značila ta nagrada?

Budući da u dnevnom dijelu programa nema prostora za toliku količinu nove glazbe koja izlazi na dnevnoj bazi, osmislila sam emisiju “Enter Peglaona” gdje mogu predstaviti pjesme koje su tek izašle i koje su drugačije od ovih koje vrtimo preko dana jer su remixirane verzije njih i stilski nešto jače. Stalno nam se slušatelji javljaju i pitaju za pjesme koje su svirale, kako se zovu, i to mi zaista puno znači jer mi je i cilj predstaviti i približiti kvalitetnu glazbu slušateljima. Nagrada Ambasador mi puno znači i već je našla posebno mjesto u mom stanu uokvirena na zidu, tako da sam na to zaista jako ponosna jer je lijep osjećaj dobiti i priznanje struke. Organizatori Ambasadora napravili su veliku stvar za domaću elektroničku scenu time da su dali priznanja i DJ-ima, producentima, organizatorima festivala/evenata te sam im neizmjerno zahvalna na tome.

Kakva je danas situacija na domaćoj i stranoj elektronskoj sceni? Koga biste izdvojili od izvođača?

Kao što sam i ranije spomenula, naša domaća scena ima jako kvalitetnih izvođača, od kojih su neki već i napravili inozemnu karijeru. Matija Rodić, Matroda, došao je na Enter kao mlad dečko i već tad smo znali da će od njega nastati velika DJ zvijezda i ponosni smo da smo odrasli skupa s njim. Velike hitove radi i Mihael Mataković - Mike & Me čije pjesme i remixevi se kod nas jako često vrte jer ih publika voli. Osim njih, radijski show vikendom kod nas ima i DJ duo Vanillaz, koji su nastupali na velikim festivalima. Teško mi je izdvojiti sve jer ih ima puno kvalitetnih, ali također super mjuzu rade i Danniel Zimon, Fynolla, Tom Bug, Yakka, a odličan DJ skill ima i naša DJ-ica Rea koja je bila gošća na zadnjem rođendanu Entera. Od stranih izvođača, definitivno su sad pri vrhu dečki koji stilski rade tech house glazbu, a tu bih posebno izdvojila mladog Johna Summita, koji si je već osigurao više brojeva 1 na ljestvici Beatport. Osobno jako respektiram sad već i old school kužere u mjuzu poput Armand van Heldena i Fatboy Slima uz koje sam i otkrila elektroničku glazbu dok sam još bila u srednjoj školi.

Može li radio opstati danas kada su streaming servisi sve popularniji i slušatelji sami biraju što i kada će slušati?

Radio će uvijek biti izrazito važan dio medija i glazbene kulture, jer je radijska komunikacija uvijek dvosmjerna i odvija se između voditelja i slušatelja. To radiju daje prednost pred streaming servisima i čini ga prijateljem slušatelja koji na radiju osim omiljenih pjesama može čuti i zanimljive anegdote voditelja, mišljenja, vruće teme, ali i sudjelovati u nagradnim igrama sa super nagradama. Streaming servisi možda nude velik glazbeni katalog što se samih pjesama tiče, ali na streaming servisu nedostaje taj, kako bih rekla, “human touch”. Iskreni smijeh voditelja kad pogriješi u mikrofon znači puno više u tom smislu jer uz sve to imate osjećaj kao i da ste dio jednog kolektiva.

Koji su vam daljnji profesionalni planovi, imate li novih ideja za emisije ili projekte?

Bilo bi sjajno pokrenuti neki glazbeni podcast s nekim od kolega iz glazbene industrije, a imam i puno kreativnih ideja vezanih za radio koje se možda realiziraju na jesen. Prvo što sad slijedi su intervjui na festivalu Ultra Europe gdje ću se sresti i s brojnim kolegama iz inozemnih managementa i izdavačkih kuća i potencijalno upoznati i nove izvođače. S obzirom na to da jako volim glazbenu industriju, voljela bih jednog dana imati priliku posjetiti i neke od najvećih svjetskih glazbenih postaja u Londonu ili New Yorku da vidim kako funkcioniraju te naravno naučiti nešto i na okupljanju najvećih radijskih stručnjaka iduće godine na Radiodaysima, meeting pointu za radio, podcasting i audio industriju.

