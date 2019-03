Glazbena katarza o djedu stradalom u sudaru aviona iznad Zagreba

Britanski glazbenik Ted O'Connor odavno je bio povezan s tragičnom sudbinom svoga djeda Edwarda Charltona, koji je stradao u katastrofalnom sudaru britanskog aviona Trident i slovenskog DC-9 iznad Zagreba 1976. godine. Termin "Zagreb One Four" označava javljanje pilota slovenskog aviona DC-9 Jože Krumpaka kontrolorima leta u Zagrebu da će preletjeti glavni grad Hrvatske u 14-oj minuti započetog sata. Međutim, u 11.14 dogodio se sudar.

Tom tragičnom događaju posvećene su dvije epizode TV serije „Nesreća“ Arsena Oremovića, a Ted je zaslužan za prateću pjesmu i spot „Zagreb One Four“ (Menart). U seriji također sudjeluje i Tedova obitelj s kojom je prije dvije godine bio na mjestu pada djedovog aviona Trident u selu Gaj. U studenom 2018., Ted je snimio pjesmu s bendom The Pterodactyls u londonskom studiju Ascape:

- Ovo nije samo pjesma o mom djedu koji je stradao u avionskom sudaru, nego o svima koji su poginuli toga dana i o onima na koje je taj događaj utjecao. To je bilo davno, ali mislim da ljudi osjećaju posljedice još i sada - kaže Ted O'Connor.

Kadrove u londonskom studiju snimao je redatelj Arsen Oremović:

- Vrlo mi je dirljiva Tedova povezanost s djedom i njegova gesta da snimi pjesmu. I to pjesmu koja nije bilo kakva. Čovjek bi možda očekivao da će to biti neka sladunjava balada, ali Ted je s bendom snimio punokrvnu rokersku stvar u stilu malo sirovijih Foo Fightersa ili sličnih bendova, tako da je bilo izuzetno zanimljivo iskustvo raditi ovaj spot koji jest promocija TV serije. Ali vjerujem da će spot zaživjeti i sam za sebe, kao i pjesma koja doista ima izravnu emociju i refren koji ne ostavljaju ravnodušnima, pa čak i za one kojima žešća glazba možda nije prvi izbor.

[video: 30222 / ]

Ted kaže da je pjesma nastala nakon što su prije dvije godine on i njegova obitelj (baka-udovica poginulog putnika, tata, teta) na četrdesetogodišnjicu događaja posjetili mjesto pada britanskog aviona (drugi, slovenski avion pao je u šumu sedam kilometara dalje kod mjesta Dvorišće):

„Naš boravak tamo bio je vrlo neobičan, ali i katarzičan za sve nas. Djed je uvijek bio poput duha, otkako je umro uvijek je bio u drugom planu, nije se puno pričalo o njemu. Nikada ga nisam upoznao, ali znam da je jako puno značio mom ocu Steveu. Najprije smo samo on i ja planirali doći u Hrvatsku, ali smo na kraju poveli baku i tatinu sestru. Bilo je jako dirljivo, ali mislim da ljudi nekada moraju proći kroz zid boli da bi mogli krenuti dalje. Mislim da je sada vrijeme da svi nastavimo u miru s njim.“

Britanski avion Trident letio je na ruti od Londona do Istanbula, a slovenski iz Splita u Köln. U sudaru koji se dogodio 10. rujna 1976. poginulo je svih 176 putnika i članova posade.

Prva epizoda pod nazivom „Ljudi su padali s neba“ koja govori o žrtvama, lokacijama pada aviona i svjedočanstvima ljudi kojima su mrtvi putnici i predmeti padali u dvorišta na ekranima je 25. ožujka, na HTV1, 20.05. Druga epizoda bit će prikazana tjedan dana kasnije u istom terminu, a govorit će o tijeku istrage, suđenjima, a sadržavat će i usporedne simulacije toga događaja iz vizure kontrole leta iz vremena nekada i danas.