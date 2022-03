Dodjela Večernjakove ruže svake godine trudi se podići ljestvicu, organizacijski je riječ o velikom projektu za koji pripreme počinju već po završetku prethodne dodjele, a koji cilj žele ostvariti ove godine na završnoj dodjeli, ispričali su nam producentica Večernjakove ruže Mirjana Žižić i scenarist Alen Đurica.

MIRJANA: Glavni cilj uvijek je isti, odati priznanje ljudima koji vrijedno rade svoj posao, a pritom i zabaviti publiku i gledatelje. Večernjakova ruža nije neki startup koji se treba dokazivati, stoga nam ne pada na pamet najavljivati je kao neviđeni spektakl. Radimo u miru i tišini, no budite sigurni da su sve latice na svom mjestu.

ALEN: Stvaramo zajedničku sliku, a nju čini mnoštvo detalja. Svaku sekundu svečane dodjele prođemo u glavama i na papiru stotinu puta, a završeno djelo vidjet ćemo kad i gledatelji. Budu li oni iznenađeni – dobro, budemo li mi – ne valja. (smijeh)

Vas dvoje ste uigran tim, kako izgledaju radni sastanci za dodjelu i kako rješavate situacije kad se razilazite u idejama?

ALEN: Radnih sastanka i nemamo puno, nekako nam se čini da od sjedenja nema ništa. Stalno smo u pokretu, milijuni poziva i mailova, to počinje rano ujutro i nastavlja se do kasne večeri. Da, raziđemo se nekad u idejama, ali oboje imamo istu taktiku. Uvjeriti onog drugog da je tvoja ideja ustvari njegova, onda sve krene lakše.

MIRJANA: Alen nije scenarist od jučer, ima potpuno povjerenje za sve svoje ideje, da mu Večernji list ne vjeruje, ne bi radio već devetu dodjelu zaredom. U početku sam znala biti skeptična prema njegovim zamislima, no s godinama sam upoznala njegov instinkt i znam će da ono što ponekad na papiru izgleda nejasno na sceni HNK zasjati i potvrditi da je bio u pravu.

Novost ovogodišnje Ruže je nova kategorija – Digitalna ruža. Kakve ćemo još novitete vidjeti na ovogodišnjoj dodjeli?

MIRJANA: Nakon dugo godina uveli smo novu kategoriju. Može nam se prigovoriti da smo škrti na Ružama, no mišljenja smo da bismo poplavom nagrada umanjili njihovu vrijednost. Digitalnom ružom nagradit ćemo vrijedne ljude čiji rad pratimo na digitalnim platformama.

ALEN: Novost je da nam se kao redatelj prijenosa priključuje Tihomir Žarn koji režira formate kao što su Porin, Dora i Zvijezde pjevaju. Animacijama se ove godine bavi majstor tog posla Ivan Marušić Klif. Hvala i Ivici Propadalu na njegovim scenskim rješenjima.

Kada se osvrnete na dosadašnje dodjele, koji vam momenti izmame osmijeh i znate da su bili za pamćenje?

MIRJANA: Jedne godine dogovaramo da nastupi Željko Bebek, pjesma "Selma" nam je prvi izbor, ali je upitna zbog vremenskog trajanja, vrijeme koje imamo nije neograničeno, prijenos priredbe mora završiti točno u minutu. Tvrdim ja Alenu da nema problema jer pjesma traje otprilike četiri minute, a on mi na to kaže: "Što je tebi, jesi li ikad čula tu pjesmu, Selma do četvrte minute još ni u vlak nije ušla!"

ALEN: Pamtim kad je Ana Begić Tahiri uoči Svjetskog prvenstva u Rusiji na pozornici HNK izdiktirala Zlatku Daliću taktiku kojom treba igrati. Nakon toga bili smo viceprvaci svijeta. Opet je godina Svjetskog prvenstva, opet će nam doći izbornik Dalić, a mi ćemo smisliti još bolju taktiku, ne brinite se.

MIRJANA: Bilo je puno zabavnih trenutaka, ali i onih od kojih ti srce zaigra. Kad Oliver Mlakar izjavi da je iznenađenje koje smo mu pripremili dodjelom Ruže za životno djelo najemotivniji trenutak njegove karijere, osjetiš da ono što radimo ipak nešto vrijedi.

Da bi sat-sat i pol vremena dodjele prošlo bez ikakvih poteškoća, potrebne su dobre pripreme i organizacija. Kako izgleda onaj dio pred dodjelu, iza kulisa, koji naši gledatelji ne vide, ima li panike i treme?

ALEN: Nema ničeg osim panike i treme. Prođe li sve dobro, dobit ćemo nekoliko stisaka ruke i lijepih riječi, a zeznemo li... Radio sam već puno Ruža, ali uvijek me iznova strese onaj trenutak kad sat vremena prije priredbe u HNK počnu dolaziti uzvanici i na licima im vidiš da su se došli zabaviti. A to je tvoj posao.

MIRJANA: Kao što je Alen rekao, svaki smo detalj prošli stotine puta, ali kad znaš da uskoro krećeš uživo, kroz glavu ti prolazi tisuću pitanja. Je li u dvorani sve u redu, jesu li glazbenici tu, znaju li prezenteri što moraju, štima li sve s pripremama za televizijski prijenos.

Koji je najbolji recept za svečanost poput Večernjakove ruže, koja su tri ključna elementa kojih se uvijek trudite držati?

MIRJANA: Sva tri ključna elementa uključuju poštovanje. Poštovanje ljudi zbog kojih ova nagrada postoji, poštovanje prema gledateljima i poštovanje prema Večernjakovoj ruži kao najuglednijoj medijskoj nagradi.

Složiti dobar scenarij najvažniji je dio, a opet uzeti u obzir da ne bude isti kao prethodni, kako uspijevate u tome?

ALEN: U HNK je publika kojoj ne možeš lagati, znaju sve o tom poslu, stoga se uvijek tjeramo na više i na bolje. Zato s pripremama i počinjemo puno ranije. Što više ideja odbacimo, znamo da ćemo izgledati bolje.

MIRJANA: Sigurna sam da smo i ove godine postigli cilj, a to je da Ruža bude dostojanstvena kao i svih 28 godina, a da opet njezin miris bude drugačiji i moderniji.

Što možemo obećati našim čitateljima i HRT-ovim gledateljima koji će biti pred ekranima u petak 18. ožujka, kakva ih zabava očekuje?

MIRJANA: Da znamo obećavati, bili bismo političari.

ALEN: Mirjanu i mene više ništa ne pitajte. U petak navečer na scenu izlaze Doris Pinčić i Duško Ćurlić, oni će voditi dodjelu.

VIDEO Valentina Baus i Dino Goleš nominirani su za Večernjakovu ružu: "Stvarno nismo očekivali nominaciju"