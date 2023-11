Gdje je danas Ivana Brkljačić? Bila je desna ruka Milanu Bandiću i otkazala svoje vjenčanje

Jedna od naših najboljih atletičarki, bivša bacačica kladiva, Ivana Brkljačić rođena je u njemačkom gradiću Villingen-Schwenningenu 25. siječnja 1983. Nakon što je neko vrijeme živjela u Gospiću stigla je u Zagreb gdje se aktivno počela baviti sportom. Na početku je odabrala trčanje u čemu je također bila uspješna, no naposljetku je shvatila da je njezina velika ljubav bacanje kladiva te je otkrila svoj pravi talent. Postala je hrvatska prvakinja i rekorderka u bacanju kladiva te prva hrvatska atletičarka koja je kladivo prebacila 70 i 60 metara. Rodom je iz Like, a u svom najranijem djetinjstvu živjela je u Trnovcu kraj Gospića. Naime, nedavno je objavila na društvenu mrežu Instagram fotografiju Blanke Vlašić s njezina jubilarnog 40. rođendana te su zajedno uživale i slavile. Poznato je da se bivše sportašice već dugi niz godina druže i njeguju prijateljstvo.

Podsjetimo, godine 2010. Ivana je nastupila u prvoj emisiji TV showa Ples sa zvijezdama gdje i nije baš zablistala. Sa svojim plesnim partnerom Markom Hercegom završila je na šestom mjestu, a nakon showa je priznala kako nije razočarana. - Od mene nitko ne očekuje ništa posebno pa ja mogu samo ugodno iznenaditi. A prvi mačići ionako se u vodu bacaju. Ovaj će mi ples ići mnogo bolje, kao i standardni plesovi. Plešući cha cha cha nisam se baš snašla. Za latinoplesove žena mora biti prava koketa i zavodnica, a ja to nisam - skromno je rekla Ivana za Gloriju, koja je profesionalnu karijeru prekinula zbog posljedica ozljeda leđa i koljena. Nakon toga, obnašala je dužnosti direktorice Zagrebačkog atletskog mitinga Hanžekovićev memorijal IAAF World Challenge i kao desna ruka pokojnog gradonačelnika Zagreba - Milana Bandića. S njim je često bila viđena u javnosti i vodila je govore.

Kada je riječ o njezinu privatnom životu, uvijek ga je skrivala kao zmija noge. Ipak, poznato je da se trebala vjenčati 23. rujna 2006., no vjenčanje je u zadnji trenutak otkazano. - Franko i ja bili smo u vezi dvije godine, a od toga smo zajedno živjeli godinu i pol, otkad se on doselio k meni iz Pule. On me zaprosio, ja sam pristala i sve se dogodilo jako brzo. Vjenčanje smo zakazali za 23. rujna, ali sam praktički u zadnji trenutak shvatila da nismo jedno za drugo. Drukčiji smo ljudi, drukčije smo odgojeni i imamo različite životne ciljeve i poglede na život, zbog čega smo odlučili otkazati vjenčanje - ispričala je tada bacačica kladiva za Jutarnji list, koja je u svojoj odluci dobila podršku roditelja, za koje je govorila da su sretni što je to shvatila prije vjenčanja. Hrvatski mediji su svojedobno pisali da je bila ustrajna u tome da se ženama zabrani pravo na pobačaj pa je tako 2016. koračala u povorci 'Za život, obitelj i Hrvatsku'. Danas bivša bacačica kladiva uživa u životu i druženju s prijateljima i obitelji te je vrlo aktivna na društvenoj mreži Instagram, broji nešto manje od tri tisuće pratitelja te često dijeli trenutke iz privatnog života.

