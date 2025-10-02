Naši Portali
Galla nakon ispadanja iz showa: 'Doći ću do 80 kilograma do finala, neću koristiti Ozempic!'

02.10.2025.
u 17:15

Galla je tako najavio, da iako ide kući, će nastaviti raditi.

Nakon još jednog ciklusa i vaganja u showu 'Život na vagi', crveni tim je bio onaj gubitaški, a najmanji postotak tjelesna mase skinuo je Ivan, poznatiji kao GallaSandalla te je tako napustio show. Galla je tako najavio, da iako ide kući, će nastaviti raditi. "Kako sam ja gejmer, ovo bih nazvao tutorial level. Sve unutra je tutorial. A prava igra tek počinje kad izađeš van." U 50 dana skinuo je gotovo 19 kilograma. "Znam da sam sve dao od sebe. Nisam posustao na iskušenju, nisam ništa jeo. Umjesto pisma obitelji - ja sam izabrao trening," prisjetio se Ivan. Na početku je teško prihvaćao sugestije nutricionistice Martine. Uspoređivao se s drugima, ljutio se jer vaga nije pokazivala ono što je on osjećao u tijelu: "Trenirao sam tri puta više, imao svaki dan po 25–30 tisuća koraka... a drugi jedu više, treniraju manje, i opet gube više. Meni to nije bilo jasno."

Prekretnica se dogodila kad su Martina i on sjeli i otvoreno razgovarali. Tada je, priznaje, shvatio: "Ja sam bio u krivu, a ona je bila u pravu. Počeo sam vjerovati u proces." Za razliku od mnogih drugih, Ivan nikad nije skrivao da igra na pobjedu. Iako nije stigao do finala, plan mu nije propao, samo se seli iz kuće u stvarni svijet.

VIDEO Mojmira ostala zatečena prizorima iz domaćih trgovina, Direkt vodila u neobičnom izdanju: 'Molim!?'
1/21

Njegova bliskost s cimerima Dominikom i Domagojem bila je posebna. Trojac koji se zakleo da ide do kraja, Dominik je uzeo zlatnu ulaznicu, Domagoj je još u borbi: "Bili smo baš nazdravili, pola deci mineralne, jer smo došli do pola. I to mi je drago." Za razliku od trenda koji sve češće zahvaća kandidate i publiku, Ivan otvoreno odbija brza rješenja. "Neću koristiti nikakve preparate poput Ozempica. Smatram da to nije dovoljno testirano. Mogu imati puno zdravstvenih tegoba. Cilj mu je jasan - prvo 100 kilograma, zatim možda i do 81 kg, točno 50 posto manje. "Od danas kad idem doma, krećem novi život. Pravi život zapravo. I zdraviji život." Ivan planira nastaviti putovanje sam, s puno discipline i još više fokusa. Planira birati hotele s teretanama kad putuje, kretati se više i ostati dosljedan sebi.

Galla ne krije da je došao skeptično, ali izlazi ispunjen: "Iskreno, nisam uopće htio doći u 'Život na vagi', ali sad kad izlazim, zapravo mi je drago. Toliko predivnih, dragih ljudi, različitih priča. Srce mi je ispunjeno." GallaSandalla možda nije finalist, ali je osvojio nešto važnije, vlastito poštovanje, iskustvo i novi pogled na život.

Inače, crveni tim cijeli tjedan je odisao samopouzdanjem. "Mi smo dosta ambiciozni, baš smo se trudili ovaj tjedan - željeli smo dokazati i sebi i svom treneru da možemo i s njim i bez njega“, istaknula je Nena. „Nema razloga za zabrinutost jer gledajući plavi tim, oni su dosta i odmarali i izležavali se tako da mislim da ne bismo smjeli izgubiti vagu“, uvjeren je bio Domagoj pred vaganje.

