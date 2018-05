Furlan: Seksualno zlostavljanje bilo je kao zrak koji udišemo

U intervju za Danas glumica Mira Furlan prisjetila se filma "Lepota poroka" koji je krajem 80-ih nagrađen i Zlatnom arenom na filmskom festivalu u Puli.

Taj film prikazuje seksualno oslobađanje žene iz Crne Gore koja napušta supruga i dijete zbog sezonskog posla u nudističkom kampu. Na pitanje koliko je ovaj film napravio revoluciju u kinematografiji bivše Jugoslavije, Furlan je odgovorila:

- Hm… to se govori? Nikad nisam to čula, ni tada ni kasnije. Naši domaći redatelji nisu znali što raditi s glumicama osim da ih skidaju. Tako da to nije bila neka posebna novost. Nisam sigurna koliko je tada netko primijetio razliku između uobičajenog bezrazložnog, voajerskog, prostačkog, eksploatatorskog seksualiziranja žena na našem filmu od Živkovog pokušaja da u ovom filmu progovori iz pozicije žene kao potpunog autsajdera u društvu.

Tema seksualnog zlostavljanja i uznemiravanja trenutno je aktualna u filmskom svijetu otkako je procurila afera u kojoj više od 70 žena optužuju holivudskog producenta Harveyja Weinsteina za seksualno uznemiravanja i zlostavljanje.

- I ja sam se, kao i svi ženski građani, od djetinjstva naučila ne vidjeti prostačke poglede, ne čuti ponižavajuće komentare, ne obazirati se na uvrede. Seksualno zlostavljanje je bio zrak koji smo udisali, nešto što si morao shvatiti kao činjenicu s kojom se živi (kao zagađenje zraka, npr.), inače se nije dalo opstati. Uglavnom smo sve radili da bismo zaštitili muškarce od njihovog vlastitog samoponiženja. Svi smo i žene i muškarci, zapravo podupirali seksistički sistem ugnjetavanja žena. ALI: ja nisam imala nikakve sumnje da ću JA pobijediti sve te glupe prepreke i da ću pokazati svijetu da sam isto toliko vrijedna kao i bilo koji muškarac, rekla je Furlan.

Kaže da su studenti kojima predaje puno konzervativniji od njene bake koja je, kaže glumica, bila ateist i na užas svojih konzervativnih katoličkih sugrađana jeu vrijeme NDH posvojila židovsko siroče, Mirinu mamu.

- Šokantan je taj novi konzervativizam. On je, naravno, povezan s odsustvom obrazovanja, pravog humanističkog obrazovanja. Ne samo da nijedna bitka nije dobivena, nego nove bitke za stare (a tako progresivne) ideje nema tko voditi. Tu je problem. Mladi ljudi su na svojim telefonima, na Facebooku i ostalim distrakcijama. Gledam ih kao mama i kao profesor: nemaju nade, depresivni su i nemotivirani. Cinični su prema svijetu. „Uvijek je tako bilo“, kažu. A nije. Jer nikada u prošlosti nije bilo takve količine nuklearnog i drugog naoružanja koje u sekundi može uništiti planetu i čovječanstvo. Da ne govorim o drugoj strahoti: globalnom zagrijavanju - rekla je Furlan.