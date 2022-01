Franz Ferdinand prije povratka u Zagreb: 'Veselimo se, divan nam je Zrinjevac i volimo Bambi Molesters'

Škotski rock-sastav Franz Ferdinand vraća se u Zagreb ove godine u sklopu turneje na kojoj će izvoditi najveće hitove iz gotovo dva desetljeća duge karijere. Ovaj put nastupit će u Maloj dvorani Doma sportova, i to u ponedjeljak 25. travnja 2022. Prilika je to da još jednom čujemo hitove poput "Take Me Out", "Do You Want To" i "The Dark of the Matinée". Škotima će to biti već peti nastup u Zagrebu, a dosad smo ih imali prilike gledati i slušati na InMusic Festivalu. U razgovoru za Večernji list frontmen grupe Alex Kapranos i basist Bob Hardy kazali su da se vesele ponovnom dolasku u Zagreb, grad koji sad već dobro poznaju.

- Mogu reći da već dobro poznam centar Zagreba i da se ne bih mogao izgubiti u njemu. Sviđa mi se arhitektura grada, imate taj austrougarski štih. Posebno me se dojmio park u centru (Zrinjevac, nap.a.) - rekao nam je Alex Kapranos, koji ima i omiljeni hrvatski bend.

- Sviđaju mi se Bambi Molesters, žao mi je što više ne sviraju - kazao je Alex i najavio koncert u Domu sportova

- Očekujte naše najveće hitove, pripremamo vam bogatu produkciju, ali i nekoliko iznenađenja. Zanimljivo je da fanovi nekad traže da sviramo pjesme koje nisu ni bile singlovi. Ponekad im ih i odsviramo - kaže frontmen benda koji postoji punih 20 godina, a ime je dobio po austrijskom prijestolonasljedniku.

- Kada smo osnivali bend, odabrali smo ime Franz Ferdinand jer nam je dobro zvučalo, ali i zbog svih promjena koje je izazvao atentat na njega. A izazvao je promjene u društvu, a mi smo željeli napraviti promjene svojom glazbom. U Ujedinjenom Kraljevstvu i inače u Europi nismo morali objašnjavati tko je on bio, no situacija je drukčija kada dođemo u Ameriku. Ne znam što je s njihovim školstvom, ali je potpuno drukčije od školstava u ostalim dijelovima svijeta. Kao da su orijentirani samo na svoju povijest - kaže Alex. Dodao je i kako im je zaista proletjelo posljednjih 20 godina, ali su svjesni i da se puno toga promijenilo u svijetu.

- Najviše je napredovala tehnologija. Tko bi prije 20 godina mogao i zamisliti da ćemo danas nas trojica razgovarati preko Zooma, svaki iz svog doma - kazao je Alex Kapranos.

Pandemija koronavirusa utjecala je i na njihov rad. Lani ih je napustio dugogodišnji bubnjar Paul Thomson, a zamijenila ga je Audrey Tait.

- Paul je odlučio više se posvetiti obitelji. I mi smo bili šokirani njegovom odlukom, no prihvatili smo je i našli mu odličnu zamjenu. Audrey je također iz Glasgowa, ima svoj studio i bez problema naučila je cijeli repertoar. Moram reći da smo našli najbolju moguću zamjenu, Audrey je opsjednuta glazbom - istaknuo je Bob.

Škoti su potkraj prošle godine izdali i album novih hitova "Hits to the Head", na kojem se nalaze i dvije nove pjesme "Billy Goodbye" i "Curiuos". "Billy Goodbye" objavljena je i kao singl, a na njoj je primjetan dašak rocka 70-ih u modernoj produkciji.

- Drago mi je da ste to primijetili. U toj pjesmi pokušali smo istodobno skakati iz prošlosti u budućnost. Za to je "krivac" i poznati producent Stuart Price, s kojim je zaista užitak raditi. Inače, pjesma "Billy Goodbye" govori o bivšim prijateljstvima. Iza nas je mnogo prekinutih prijateljstava, no zašto bismo nakon tih prekida prestali sjećati se i dobrih trenutaka. Osim toga, puno je dosad napisano i ljubavnih pjesama, a malo onih koje govore o platonskim vezama - smatra Kapranos, koji je iskoristio vrijeme tijekom pandemije da s bendom radi na novim pjesmama.

- Već ih snimamo i uskoro možete očekivati i naš novi album - zaključio je Alex Kapranos.

