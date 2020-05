Frano Ridjan fotografijom iz srednje škole ostavio pratitelje u nevjerici: 'Ovo nisi ti'

Kao što su to dosad mnogi učinili, tako je se na to odvažio i Frano Ridjan te odlučio pratiteljima na Instagramu pokazati svoje izdanje s maturalne večere. Međutim, na toj fotofrafiji on je gotovo neprepoznatljiv te je izazvao brojne reakcije.

- Ovako se nekad išlo na maturalnu - napisao je na svom Instagram profilu voditelj Nove TV Frano Ridjan ispod fotografije gdje nosi elegantno crno odijelo dok mu je na glavi šešir, a pod ruku drži dvije djevojke.

- Ma daaaj to nisi ti - napisala mu je pjevačica Žanamari Perčić, koja mu je bila mentorica u showu "Zvijezde pjevaju". On je naravno uzvratio u svom duhovitom stilu.

- Hahahah istina, to je pola mene - stoji u njegovom odgovoru.

Frano je nakon 16 godina rada na HRT-u ljetos prešao na Novu TV te tamo vodi Supertalent, a u jednom intervjuu je izjavio kako je Igor Mešin jedan od rijetkih glumaca kojima ne bi zabranio posao voditelja na televiziji! Rene je zbog te Franine izjave napisao poduži status na Facebooku u kojem je Ridjanu oštrim tonom zamjerio dosta toga. Napisao je Ridjanu kako je ovakvom izjavom pljunuo na cijeli ceh. Nakon toga Ridjan je miroljubivim tonom odgovorio na sve za što ga je prozvao Bitorajac.

"Nije mi bila namjera uvrijediti bilo kojeg glumca, voditelja, već mi je namjera bila samo dodatno istaknuti i pohvaliti kolegu Igora Mešina kao jednog od voditelja na našem tržištu kojima se istinski divim. Generalizacije nisu dobre i nadam se da će svi koji su se osjetili prozvanim primiti moju iskrenu ispriku", rekao nam je Ridjan.

U prosincu su Frano i njegova supruga Lea postali roditelji drugi put.

