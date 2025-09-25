Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 170
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
Večernji live @ZKM

Frano Livingston - hrvatski fingerstyle virtuoz predstavlja svoj treći studijski album

Frano Livingston
Foto: Promo
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
25.09.2025.
u 20:02

Večernji list u suradnji s partnerima, kroz serijal koncerata u Zagrebačkom kazalištu mladih i svoju medijsku platformu, predstavlja talentirane glazbenike iz Hrvatske koji izvode glazbu na vrhunskoj razini, ali često nemaju pravu priliku predstaviti se široj domaćoj publici iako često bilježe zavidne uspjehe i na svjetskoj glazbenoj sceni

U sklopu ciklusa Večernji Live @ZKM, zagrebačka publika imat će priliku doživjeti nešto doista posebno – prvi samostalni zagrebački koncert Frane Livingstona (aka Frano Živković), gitarističkog virtuoza i skladatelja kojeg već godinama nazivaju “hrvatskim čudom od djeteta”, a danas 20-godišnjim umjetnikom svjetske klase. Koncert 21. listopada u Zagrebačkom kazalištu mladih ujedno je i live premijera njegova trećeg studijskog albuma “The Graduation”, kojim Frano ulazi u novu glazbenu etapu i potvrđuje status jednog od najperspektivnijih gitarista svoje generacije. Ulaznice su dostupne putem sustava Entrio. Čudo od djeteta - s 3 svirao tri instrumenta, s 5 nastupio s legendarnim Tommy Emmanuelom, a s 8 godina završio osnovnu i srednju glazbenu školu

FOTO Minea zapalila Lisinski: Posebno je istaknula svoje duge, vitke noge
Frano Livingston
1/21

Frano je svoju glazbenu priču započeo izuzetno rano – već s tri godine svirao je klavir, violinu i gitaru, koja je ubrzo postala njegova najveća strast. Već s pet godina održao je svoj prvi koncert u Zagrebu, a s osam završio osnovnu i srednju glazbenu školu te postao najmlađi gitarist koji je izveo Vivaldijev Chamber Concerto in D-major RV93. Iste godine počeo je nastupati s jednim od najboljih gitarista današnjice Tommyjem Emmanuelom, koji ga je proglasio “najvećim talentom kojeg je upoznao”. Od tada Frano dijeli pozornicu s Emmanuelom diljem Europe i svijeta, usavršavajući fingerstyle / thumbpicking tehniku i razvijajući vlastiti autorski izraz.
Već s deset godina nastupio je s čuvenim Los Angeles Guitar Quartetom, a do danas je iza sebe ostavio više od 300 nastupa na festivalima, koncertima i televizijskim prijenosima. Objavio je tri autorska albuma – It’s a Secret, Love & Soul i novi The Graduation – koji nose njegov prepoznatljiv potpis: vrhunsku tehniku, emotivnu dubinu i stilsku raznolikost. Inspiriran velikanima poput Doc Watsona, Merlea Travisa, Cheta Atkinsa i Tommyja Emmanuela, Frano je razvio autentičan glazbeni rukopis koji povezuje bogatu tradiciju fingerstyle gitare s modernim senzibilitetom i vlastitom kompozitorskom vizijom.

Frano je u proteklom desetljeću nastupao kao opening act i gost na koncertima istinskih glazbenih velikana: 2Cellos, Al di Meola, Norah Jones, John Scofield, Kiefer Sutherland, Zucchero, Kaki King, Ian Paice (Deep Purple), Manfred Mann, Canned Heat, Ten Years After i mnogih drugih. Osim brojnih koncerata, dobitnik je i prestižnih nagrada: Horizon Award 2022 (Thumbpickers Hall of Fame, Kentucky, SAD) te Status Award 2024 (HGU, najbolji elektro-akustični gitarist). Kao skladatelj, najmlađi je član Hrvatskog društva skladatelja i dobitnik nagrade “Rudolf i Margita Matz” za izniman autorski talent.

Poseban dio njegove priče čine i jedinstvena priznanja: Tommy Emmanuel mu je 2018. u Nashvilleu darovao originalnu gitaru Yellow Mouse, a 2017. imao je čast zasvirati na gitari legendarnog Scottyja Moorea, dugogodišnjeg gitarista Elvisa Presleyja. Danas Frano studira na Glazbenoj akademiji u Puli i na prestižnom Berklee College of Music, nastavljajući graditi karijeru koja se već sada piše zlatnim slovima. Koncert u ZKM-u bit će stoga više od nastupa – bit će to glazbena prekretnica i intimna proslava albuma “The Graduation”, trenutak kada se jedno izvanredno glazbeno putovanje susreće s budućnošću. Publika može očekivati večer ispunjenu virtuoznošću, emocijom i snagom glazbe koja daleko nadilazi žanrovske granice.

Večernji list u suradnji s partnerima, kroz serijal koncerata u Zagrebačkom kazalištu mladih i svoju medijsku platformu, predstavlja talentirane glazbenike iz Hrvatske koji izvode glazbu na vrhunskoj razini, ali često nemaju pravu priliku predstaviti se široj domaćoj publici iako često bilježe zavidne uspjehe i na svjetskoj glazbenoj sceni.

Ovaj ciklus vrhunskog muziciranja predstavit će zvijezde u stvaranju, ali i one koje su obilježile domaći glazbeni prostor proteklih desetljeća kako bi novim mladim naraštajima pružili priliku da osjete zvuk i vibracije prošlog vremena u novom ruhu, u jedinstvenom ambijentu legendarnog zagrebačkog kazališta u kojem su nastali neki od najpoznatijih live albuma hrvatske glazbene scene.
Uživajte u Večernji live @ ZKM koncertima i nabavite ulaznice putem Entrio.hr.

Prijatelj Halida Bešlića o njegovom zdravlju, otkrio i da mu supruga nije dobro: 'Nek im Bog pomogne'
Ključne riječi
showbiz Večernji live Frano Livingston

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

ARHIVA - Zagreb: Voditeljica Ana Stunić
Video sadržaj
BIVŠA VODITELJICA

Sjećate se nje? Vodila je Red Carpet i IN magazin, a danas se pojavila u HRT-ovoj 'Potjeri'

Zanimljivo je da joj je ovo, kako je rekla, prvi put da je na Hrvatskoj televiziji. Lovkinja Morana kasnije je pohvalila i Anu kao voditeljicu prvog zagrebačkog pub kviza u Booksi, još prije 15 godina. Ana je u prvoj minuti imala 4 točna odgovora, osvojila je 2000 eura, no Morana ju je stigla na zadnjem pitanju na ploči na kojem nije znala prepoznati likove iz Hemingwayevog romana "Kome zvono zvoni"

William Shatner
Video sadržaj
POPULARNI KIRK

Legendarni glumac hitno hospitaliziran, sam je zvao pomoć usred noći

Prve informacije koje je prenio portal TMZ, pozivajući se na izvore bliske glumcu, govorile su da se Shatner osjeća "dobro" i da se "udobno odmara" u bolničkoj ustanovi. Međutim, priča je dobila neočekivan zaokret kada se oglasio njegov agent, Harry Gold, koji je potvrdio da je glumac imao problema sa šećerom, ali je naglasio da je u bolnici bio samo na pregledu te da se već vratio kući.

Beograd: Tijana Matić organizirala je promociju prvog spota za pjesmu "Kralj"
Video sadržaj
U BEOGRADU

Popularni srpski pjevač i supruga sudarili se s autobusom, s teškim ozljedama su prevezeni u bolnicu

Prizor na mjestu nesreće bio je stravičan. Vatrogasne ekipe morale su intervenirati kako bi iz uništenog automobila izvukle pjevača i njegovu suprugu. Oboje su bili pri svijesti, no zadobili su teške tjelesne ozljede. Prema izjavama svjedoka, vatrogasci su nekoliko minuta dozivali Lazića, govoreći mu da ne zatvara oči dok su mu stavljali medicinski ovratnik i previjali glavu

Domu mom
Video sadržaj
3
DOMU MOM

Domoljubni spektakl u Areni Zagreb: Uz Bulića i Škoru na bini veliko iznenađenje! Užarile se društvene mreže

Prethodna dva koncerta „Domu mom“ - u zagrebačkoj Areni i dvorani Krešimira Ćosića u Zadru -okupila su više od od 30.000 posjetitelja koji su u potpunom transu i na nogama doživjeli eksploziju domoljublja i glazbe. Ulaznice su planule u rekordnom roku, što najbolje pokazuje koliko je publici nedostajao ovakav događaj - i to ne samo domaćoj, nego i onoj iz dijaspore

Učitaj još