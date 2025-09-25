Frano Livingston - hrvatski fingerstyle virtuoz predstavlja svoj treći studijski album

U sklopu ciklusa Večernji Live @ZKM, zagrebačka publika imat će priliku doživjeti nešto doista posebno – prvi samostalni zagrebački koncert Frane Livingstona (aka Frano Živković), gitarističkog virtuoza i skladatelja kojeg već godinama nazivaju “hrvatskim čudom od djeteta”, a danas 20-godišnjim umjetnikom svjetske klase. Koncert 21. listopada u Zagrebačkom kazalištu mladih ujedno je i live premijera njegova trećeg studijskog albuma “The Graduation”, kojim Frano ulazi u novu glazbenu etapu i potvrđuje status jednog od najperspektivnijih gitarista svoje generacije. Ulaznice su dostupne putem sustava Entrio. Čudo od djeteta - s 3 svirao tri instrumenta, s 5 nastupio s legendarnim Tommy Emmanuelom, a s 8 godina završio osnovnu i srednju glazbenu školu

Frano je svoju glazbenu priču započeo izuzetno rano – već s tri godine svirao je klavir, violinu i gitaru, koja je ubrzo postala njegova najveća strast. Već s pet godina održao je svoj prvi koncert u Zagrebu, a s osam završio osnovnu i srednju glazbenu školu te postao najmlađi gitarist koji je izveo Vivaldijev Chamber Concerto in D-major RV93. Iste godine počeo je nastupati s jednim od najboljih gitarista današnjice Tommyjem Emmanuelom, koji ga je proglasio “najvećim talentom kojeg je upoznao”. Od tada Frano dijeli pozornicu s Emmanuelom diljem Europe i svijeta, usavršavajući fingerstyle / thumbpicking tehniku i razvijajući vlastiti autorski izraz.

Već s deset godina nastupio je s čuvenim Los Angeles Guitar Quartetom, a do danas je iza sebe ostavio više od 300 nastupa na festivalima, koncertima i televizijskim prijenosima. Objavio je tri autorska albuma – It’s a Secret, Love & Soul i novi The Graduation – koji nose njegov prepoznatljiv potpis: vrhunsku tehniku, emotivnu dubinu i stilsku raznolikost. Inspiriran velikanima poput Doc Watsona, Merlea Travisa, Cheta Atkinsa i Tommyja Emmanuela, Frano je razvio autentičan glazbeni rukopis koji povezuje bogatu tradiciju fingerstyle gitare s modernim senzibilitetom i vlastitom kompozitorskom vizijom.

Frano je u proteklom desetljeću nastupao kao opening act i gost na koncertima istinskih glazbenih velikana: 2Cellos, Al di Meola, Norah Jones, John Scofield, Kiefer Sutherland, Zucchero, Kaki King, Ian Paice (Deep Purple), Manfred Mann, Canned Heat, Ten Years After i mnogih drugih. Osim brojnih koncerata, dobitnik je i prestižnih nagrada: Horizon Award 2022 (Thumbpickers Hall of Fame, Kentucky, SAD) te Status Award 2024 (HGU, najbolji elektro-akustični gitarist). Kao skladatelj, najmlađi je član Hrvatskog društva skladatelja i dobitnik nagrade “Rudolf i Margita Matz” za izniman autorski talent.

Poseban dio njegove priče čine i jedinstvena priznanja: Tommy Emmanuel mu je 2018. u Nashvilleu darovao originalnu gitaru Yellow Mouse, a 2017. imao je čast zasvirati na gitari legendarnog Scottyja Moorea, dugogodišnjeg gitarista Elvisa Presleyja. Danas Frano studira na Glazbenoj akademiji u Puli i na prestižnom Berklee College of Music, nastavljajući graditi karijeru koja se već sada piše zlatnim slovima. Koncert u ZKM-u bit će stoga više od nastupa – bit će to glazbena prekretnica i intimna proslava albuma “The Graduation”, trenutak kada se jedno izvanredno glazbeno putovanje susreće s budućnošću. Publika može očekivati večer ispunjenu virtuoznošću, emocijom i snagom glazbe koja daleko nadilazi žanrovske granice.

Večernji list u suradnji s partnerima, kroz serijal koncerata u Zagrebačkom kazalištu mladih i svoju medijsku platformu, predstavlja talentirane glazbenike iz Hrvatske koji izvode glazbu na vrhunskoj razini, ali često nemaju pravu priliku predstaviti se široj domaćoj publici iako često bilježe zavidne uspjehe i na svjetskoj glazbenoj sceni.

Ovaj ciklus vrhunskog muziciranja predstavit će zvijezde u stvaranju, ali i one koje su obilježile domaći glazbeni prostor proteklih desetljeća kako bi novim mladim naraštajima pružili priliku da osjete zvuk i vibracije prošlog vremena u novom ruhu, u jedinstvenom ambijentu legendarnog zagrebačkog kazališta u kojem su nastali neki od najpoznatijih live albuma hrvatske glazbene scene.

Uživajte u Večernji live @ ZKM koncertima i nabavite ulaznice putem Entrio.hr.