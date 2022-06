Franka Batelić na jesen će roditi drugo dijete: Dečki doma kažu da mora biti cura

Franka Batelić nedavno je otkrila kako ona i suprug Vedran Ćorluka očekuju drugo dijete. - Sada kada više ne mogu skrivati trbuščić…Ta daaaaaaaam - Viktor će na jesen postati veliki brat! On, Vedran i ja jedva čekamo upoznati bebicuuuuuu. A ja se nadam da će bar malo bolje spavati od brata! - napisala je Franka uz prvu fotografiju na Instagramu na kojoj je pokazala svoj trudnički trbuh. U utorak navečer zablistala je na crvenom tepihu Story Hall od Fame i otkrila kako priželjkuje da sin Viktor dobije sestru.

- I dečki doma kažu da mora biti cura. Iako, mislim da Viktor nije ni svjestan što uopće znači da će dobiti brata ili sestru. Vidjet ćemo kada dođe beba kako će to sve zajedno funkcionirati - rekla je pjevačica za Story. Franka i Vedran u braku su od ljeta 2018. godine kada su se vjenčali u Istri i raskošno svadbene slavlje tada su svojim uzvanicima priredili na jednom imanju, a u bračnu luku su uplovili uz hitove Tonyja Cetinskog. Sin Viktor rodio se početkom 2020. godine, a Franka je nedavno u intervju za IN Magazin otkrila hoće li Viktor krenuti tatinim stopama i kakav karakter ima.

- Na mene sliči, ali na tatu ima stopala, možda će biti dobar nogometaš. Šalim se, na tatu ima i upornost koja me nekad stvarno izludi, ali to je dobro. Ima stav, to je bitno. Karakter još ne znamo na koga je, svoj je skroz po tom pitanju - rekla je.