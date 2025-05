Franjo iz 'Braka na prvu' iskreno o odnosu s Kristinom: 'Najbolje da ovaj brak završimo na civiliziran način'

U braku Franje i Kristine pojavili su se novi problemi, otkrivaju eksperti showa 'Brak na prvu'. Franjo je otvorio dušu o odnosu s Kristinom, svojoj komunikaciji s drugom kandidatkinjom Irmom te budućnosti svog braka. Franjo je za RTL.hr priznao da je od početka bio iskren prema Kristini, rekavši joj da karakterno nije njegov tip. Unatoč tome, bio je spreman dati priliku njihovom odnosu i cijelom eksperimentu. Međutim, čini se da je komunikacija s Irmom za Franju mnogo lakša. "S Irmom mi komunikacija ide puno lakše jer ona prihvaća sugovornika, razumije i nema potrebu uvijek biti u pravu ili dominirati u razgovoru," objasnio je Franjo.

Kada je riječ o trudu uloženom u odnos, Franjo se složio s Kristinom da je ona pokazala više inicijative. Međutim, naglasio je da karakterno jednostavno nisu kompatibilni i ne vjeruje da bi uspjeli u vezi. Na pitanje o budućnosti njihovog odnosa, Franjo je bio jasan: "Mislim da bi najbolje bilo da oboje radimo na tome da ovaj brak završimo na civiliziran način i napustimo eksperiment."

Upitan vidi li ikakvu šansu za razvitak ljubavnog odnosa s Kristinom, Franjo je kratko odgovorio: "Ne vidim." Ovaj razvoj događaja ostavlja mnoga pitanja o budućnosti eksperimentalnog braka Franje i Kristine, kao i o utjecaju koji će ovo imati na ostale sudionike eksperimenta.

Podsjetimo, ranije smo gledali kako se Irma i Franjo povjeravaju jedno drugome. Irma i Franjo povukli su se sa strane pa mu se Irma povjerila i rekla kako joj je bilo teško reći to Kristini i Stjepanu. „U ovom momentu mi je lakše pričati s Franjom nego s Markom. Zapravo, mislim da nisam vodila još nijedan ozbiljan razgovor s Markom i trenutačno me malo muči - što ako je on neiskren“, rekla je Irma, a i Franjo se njoj otvorio: „Vidim hrpu pozitivnih stvari kod Tine i vidim zašto smo spojeni, ali vidim i hrpu stvari zbog kojih ne bih uopće ulazio s njom u emotivan odnos, ali nekako se borim i trudim.“

„Mislim da smo se Irma i ja otvorili jedno drugome i da smo pružili veću podršku jedno drugome nego što dobivamo od svojih partnera“, rekao je Franjo, a eksperti komentirali: „Irma i Franjo dijele tu dosta važnu zajedničku vrijednost otvorene komunikacije, pričaju o osjećajima i otvaraju te životne i filozofske teme i to im je jako važno, tu su se našli.“

