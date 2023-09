Francuz naljutio Damira: 'Takav stav u mojoj kuhinji nikada nije prolazio, tako da od mene imaš 'ne''

Sve zanimljiviji kandidati pokušavaju jelima pridobiti žiri MasterChefa ne bi li si priskrbili prolazak u daljnje natjecanje i ulazak u MasterChef kuhinju. Svoju pregaču i u trećoj audicijskoj epizodi pokušali su zaraditi slatkim i slanim, običnim, ali i sasvim neobičnim jelima.

Francuz s hrvatskom adresom Victor Vercoustre pjesmom i plesom zabavljao je žiri dok je kuhao. „Kad plešem onda sam Beyonce. Doma plešem sambice. Volim pjevati“, ispričao je žiriju, a onda im je servirao ljuto jelo. Odlučio je pripremiti šarana u pećnici, s glazurom na tajlandski način. „Kuhanje je super jer možemo isprobavati okuse cijelog svijeta“, rekao je Viktor. Žiri je primijetio da je Viktor našminkan, a on im je kazao da bi mogao svu trojicu našminkati te je već otkrio koje bi boje dobro stajale Stjepanu. „Kad si ušao u kuhinju stvarno je bilo puno energije i pozitive. Ali kad sam probao jelo, razočarao sam se. Još uvijek mi gori u ustima koliko si stavio čilija i koliko je jelo preslano“, kazao mu je Stjepan. Kad je Damir doveo u pitanje njegovu spremnost da uči, Viktor je odgovorio: „Mislim da znam dosta toga, bez da bih trebao još učiti.“

„Takav stav u mojoj kuhinji nikada nije prolazio, tako da od mene imaš 'ne'“, Damir nije imao sumnje u svoj odgovor, a Viktor je 'ne' dobio i od Melkiora.

VEZANI ČLANCI

„Vrijeme je da se zamijenimo za pregače“

Za razliku od njega, jednako šarmantno jelo kakva je i sama, donijela je Dragitza Rastegorac Grubišić (30) koja je prije osam godina doselila u Zagreb iz Lime te je žiriju kuhala jedno jelo svoga kraja. Roditelji su joj iz Hrvatske gdje je došla kako bi naučila hrvatski, a potom je odlučila i živjeti u Zagrebu. „Moja kuhinja je 50% začina, 50% ljubavi“, kaže ona. Žiriju je donijela iznenađenje – pregače koje je sama napravila: „Vrijeme je da se zamijenimo za pregače. Da oni dobiju od mene, a ja od njih“. Dok je kuhala, poveo se razgovor o španjolskim sapunicama, a Melkior je pokazao zavidno znanje o njima iako je prije toga istaknuo da će se Stjepan i Damir više snaći u toj temi. „Omjeri nisu pogođeni. Međutim, da bi dobila to znanje, ja ti dajem 'da'“, rekao je Stjepan, a prolazne glasove je dobila i od Melkiora i Damira. „Dajem ti 'da' jer mislim da ćeš biti zanimljiv kandidat“, kazao je Damir.

Nikola Stazić (30) pripremio je pire od brokule, ramstek i umak od borovnice. Inače radi na brodu, najviše na kormilu. Stjepanu, Damiru i Melikoru je htio ispeći medium rare odrezak. Kad kuha na brodu, kaže, veliki mu je pritisak, jer svatko ima neku dijagnozu, pa treba biti posebno oprezan koju će namirnicu ili začin staviti. „Imaš dosta jednostavno jelo. Mogao si pogriješiti jedino u pireu ili mesu. Ali s mesom imaš iskustva, to smo vidjeli. Ja sam učio da pire ima glatku teksturu, a to kod tebe nije bila glatka tekstura, zbog toga je moj odgovor 'ne'“, rekao mu je Melkior. Radiš ukusna jela koja treba dignuti na veći nivo. Moj odgovor je 'da'“, rekao je Stjepan. I od Damira je dobio 'da' te je izašao s audicije s pregačom. „Dobiti MasterChef pregaču je šok. Ponosan sam na sebe. Neki će se smijati, ali nije me to briga, ja sam je dobio“, rekao je Nikola.

„Meni je vatromet u glavi“

Povratnik Manuel Crnobrnja (23) koji prošle godine nije prošao audiciju, ove je godine pripremio jedno mesno jelo. „Proteklih godinu dana sam vježbao i počeo od najjednostavnijih stvari“, kazao je. Osim toga, snima i kulinarska videa na društvenim mrežama. Krajnji cilj mu je biti kuhar. 'Ne' je dobio od Damira, ali Stjepanu se jelo svidjelo, a 'da' je dobio i od Melkiora, pa je s audicije ovoga puta izašao s pregačom. „Meni je vatromet u glavi, nogama i rukama i najsretnija sam osoba na svijetu“, kaže Mauel te poručuje: „Možda gledate novog hrvatskog MasterChefa“.

Ivan Palinić (26) predstavio se špagetima u soku od cikle s kremom od pastrnjaka i gljivama. „Ovo je jelo s interneta? Jelo je lijepo, ali tehnički je pogrešno izvedeno“, primijetio je Melkior nezadovoljan Ivanovim jelom te mu rekao 'ne'. No Damir mu je dao 'da' jer je primijetio da je Ivanu jako stalo do kuhinje. „Vjerovat ću u tebe. Možda je vrijeme da te promjena nađe, tako da od mene imaš 'da'“, poručio mu je Stjepan, a Ivanu je pao kamen sa srca jer je iz kuhinje odšetao s pregačom.

Antonia Mikac (44) na audiciji je pripremala Tonkin burito – fusion između nekoliko meksičkih jela. Prijavio ju je sin kojeg ne želi razočarati. „To što sam starija ima prednosti i mane“, poručuje Antonia. Žiri je podsjetila na prve dobivene kuharske kute. Stjepan je svoju dobio od svog prvog šefa i kaže da je ta kuta prošla „sve i svašta“. „Volio bih vratiti u život prvu uniformu koju sam dobio od svog tate, prvi dan škole, u koju on više nije stao. Dao mi je i jedan nož i rekao: Sine sretno!“, ispričao je Melkior. Iako se njemu nije svidjelo Antonijino jelo, prolaz su joj dali Stjepan i Damir, pa je i ona dobila pregaču.

Koji će još kandidati zaraditi svoje pregače vidjet ćemo u sljedećoj epizodi MaserChefa.

VIDEO Melkior o tipovima gostiju: 'Uzeo si mi novce jedanput i više me nikad nećeš vidjeti'