FOTO Zvonimir Boban suprugu Leonardu upoznao je u butiku, a osvojio ju je na nesvakidašnji način
Proslavljeni hrvatski nogometaš i aktualni predsjednik Dinama, Zvonimir Boban, danas slavi 57. rođendan, a tim povodom mi smo se prisjetili smo se njegove ljubavne priče s dizajnericom Leonardom Lončar. Par je to koji je ljubavi dao drugu šansu. Naime, prošle godine u javnosti je odjeknula vijest da su Zvonimir i Leonarda opet zajedno nakon što su objavili da se rastaju. Leonarda je tada potvrdila da je to istina, a ovako je sve počelo.
Zvone i Leonarda upoznali su se 1989., vjenčali su se u Milanu 1993., a zbog ljubavi Leonarda se oprostila od manekenstva i posvetila obitelji. Par je posvojio četvero djece, a 2009. postali su i biološki roditelji djevojčice Ruže. Zadnjih godina rijetko su se pojavljivali u javnosti, a posljednji put obitelj Boban snimljena je u rujnu 2019. u milanskoj La Scali na dodjeli nagrada najboljim nogometašima u organizaciji Fife. Boban je došao u društvu supruge Leonarde i njihove djece Marte, Marije i Rafaela.
Leonarda i Zvone oduvijek su se podržavali u poslovnim pothvatima, a mnogi su i tada komentirali kako obitelj djeluje skladno. Nikakvi problemi nisu se naslućivali, a Zvone i Leonarda bili su jedan od rijetkih parova na domaćoj sceni uz koje se nikada nisu vezali nikakvi skandali. Svoje su probleme, ako su ih i imali, nastojali riješiti u svoja četiri zida, a svetinja im je bila obitelj koju su pod svaku cijenu nastojali zaštititi od očiju javnosti. A zanimanje za uspješnog nogometaša i darovitu manekenku uvijek je bilo veliko. No u svojoj su odluci Bobani bili vrlo uspješni pa je mnoge iznenadila vijest o njihovu razlazu.
Njihova ljubav od samog je početka djelovala kao iz bajke. Upoznali su se prije više od tri desetljeća, dok je tada 18-godišnja Leonarda radila u jednom butiku u Vlaškoj ulici kao prodavačica. Atraktivna Zagrepčanka odmah je zapela za oko perspektivnom nogometašu Dinama, kojem je trebalo vremena da se odvaži i pozove Leonardu na spoj. U butik u kojem je radila svraćao je nekoliko puta s izlikom da treba zamijeniti, a potom i skratiti sako koji je kupio. Nasmiješena Leonarda pokušala je udovoljiti svim njegovim zahtjevima, a nakon nekoliko susreta konačno je odlučila izaći s Bobanom.
– Glumila sam neosvojivu djevojku iz knjige "The Rules". Nikad nisam pratila nogomet, nikakav sport, pa on za mene tada i nije bio junak – kazala je svojedobno Leonarda o početku njihove ljubavi. Prvi put poljubili su se na njezin 19. rođendan i tako započeli vezu koju su nakon četiri godine veze okrunili brakom.