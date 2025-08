FOTO Tko je atraktivna sportska novinarka kojoj raste popularnost? Kupala se u Hrvatskoj i ima poznatog oca

Grace Hayden, kći australske kriket legende Matthewa Haydena, sve je češće u medijima. Naime, Grace gradi impresivnu karijeru radeći kao sportska voditeljica i model, a nedavno je pokrenula video podcast "Game On With Grace". Cilj je približiti kriket američkoj publici kroz zanimljive priče i goste. - Odrasla sam uz kriket... sada mogu podijeliti te sirove, duhovite i inspirativne razgovore s atletama, umjetnicima i svima koji jure za veličinom - objasnila je za The Sunday Telegraph, pokazujući ambiciju da se probije na američko medijsko tržište.

Iako je odrasla uz privilegije slavnog prezimena, Hayden otvoreno govori o izazovima "nepo baby" etikete. Svjesna je da joj je nasljeđe otvorilo vrata, no ističe kako osjeća veći pritisak da se dokaže. - U većini slučajeva morate raditi još više kako biste dokazali da zaslužujete biti tu - izjavila je Grace i dodala: - Zahvalna sam na privilegiji, ali iza svega stoji stvarna strast prema kriketu - poručuje. Njezin otac, legendarni Matthew Hayden, najveća joj je podrška.

Osim poslovnim uspjesima, Grace plijeni pažnju i privatnim životom. Nedavno su je fotografi uhvatili u strastvenim poljupcima s dečkom Wilsonom Stathamom na jednoj australskoj plaži. Iako se o mladiću ne zna mnogo, navodno je riječ o modelu koji se kreće u istim društvenim krugovima. Par se trudi zadržati svoju intimu što dalje od očiju javnosti, no njihove fotografije brzo su postale viralne.

Domaćoj javnosti posebno je zanimljivo što je ova australska ljepotica lani posjetila Hrvatsku. U srpnju se na svom Instagramu pohvalila fotografijama iz Splita, što je izazvalo oduševljenje njezinih pratitelja. Mnogi se s iščekivanjem prate sljedeći korak ove zvijezde u usponu, koju već nazivaju "it" djevojkom australske scene. Njezin spoj ljepote, ambicije i slavnog nasljeđa jamči da ćemo o njoj još mnogo čuti.