FOTO Supruga Baby Lasagne promijenila imidž, a svoje novo izdanje pokazala je u Karlovcu

PONOSNA MAMA

Alka Vuica dirljivom porukom čestitala rođendan sinu Arianu, objavila i zajedničke fotografije

Jedan od najfascinantnijih aspekata Arianove karijere jest mjesto gdje je nastao njegov najveći međunarodni uspjeh. Alka Vuica s ponosom ističe kako je njezin sin, zajedno s kolegom Filipom Gežnikom, producirao globalni hit "Blood On My Jeans" pokojnog američkog repera Juice WRLD-a, i to iz garaže njihove obiteljske kuće u zagrebačkom naselju Borovje, preuređene u glazbeni studio