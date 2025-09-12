Naši Portali
FBI otkriva detalje o ubojici Charlieja Kirka: 'Imamo ga'
DIRLJIV OPROŠTAJ

FOTO Suprug Blanke Vlašić podijelio je tužnu vijest: 'Zajedno smo osvajali najviše vrhove'

12.09.2025.
Suprug naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić, Ruben Van Gucht, podijelio je tužnu vijest o smrti njihove kujice Djoelske, kojoj je uputio dirljivu oproštajnu poruku na društvenim mrežama.

Ruben Van Gucht, poznato lice belgijske televizije i suprug sportske ikone Blanke Vlašić, raznježio je javnost objavom o gubitku voljenog ljubimca. Naime, nakon osam godina zajedničkog života, uginula je njihova kujica Djoelske, ostavivši za sobom, kako je Ruben napisao, ogromnu prazninu. Svoju je tugu podijelio uz seriju fotografija i dirljive riječi koje svjedoče o povezanosti koju su imali s četveronožnim prijateljem.

U poruci je napisao: - Djoelske. Najdraža ljubavi. Najbolje što nam se moglo dogoditi u najgorem mogućem trenutku. Dobitni listić. Djevojčica naših života. Bila je ogromna praznina koju je trebalo ispuniti. Nitko to nije mogao. Ti si zamijenila noć zorom, donijela sunčevu svjetlost i zrake sreće koje su polako prodirale unutra. Zajedno smo osvajali najviše vrhove, spremali predivne uspomene u najbrže ispunjenu i najveću moguću naprtnjaču, nosili te na rukama i čuvali te u najdubljem dijelu naših srca, tamo gdje nitko nikada nije pronašao put - prisjetio se brojnih zajedničkih avantura sportski novinar, ističući kako je kujica unijela radost u njihov život kada im je to bilo najpotrebnije.

Naglasio je i njezinu ulogu u teškim trenucima: - U svakoj dubokoj dolini, kad su nas drugi napustili i ostavili, ti si bila tiha, vjerna utjeha. Vječna točka mira. Prekrasan put. S neviđenim pogledima, ostvarenim snovima, najboljim mogućim prijateljstvom, najdubljom ljubavlju, ali sada, nažalost, ponovno ogromna tuga i najveća praznina - priznao je Van Gucht.

Na kraju se od Djoelske oprostio riječima punim ljubavi i boli. - Pokušali smo ti pružiti utjehu u našem zagrljaju. Mir koji je nama sada tako teško pronaći - nadamo se da smo ga tebi mogli darovati. Tugu nosimo s ponosom. Ovu golemu tugu koja je tvoje nasljeđe. Poljupci, zagrljaji i vječna ljubav od tvojih ljudi. Šapice i lizalice od tvojih sestrica, Odette, Stelle, Mowglija i Akie. I od Magnusa. 1. 4. 2017. – 9. 9. 2025. - stoji u emotivnoj objavi na Instagramu koju je zaključio s pozdravima i od ostatka njihove životinjske obitelji.

Inače, Belgijanac je nedavno s javnosti podijelio vijest da će sudjelovati u tamošnjoj verziji popularnog kulinarskog showa Celebrity MasterChef. Riječ je o flamanskoj inačici globalno poznatog formata, "Celebrity MasterChef Vlaanderen", koja se prikazuje na kanalu Play4. U showu sudjeluju poznate osobe iz belgijskog javnog života koje se kroz različite kulinarske zadatke bore za titulu najboljeg. Četvrta sezona, u kojoj će se natjecati i Van Gucht, gledateljima će donijeti spoj natjecateljskog duha, strasti i emocija, a njezino emitiranje najavljeno je za 2026. godinu.

Blanka Vlašić Ruben Van Gucht

