FOTO Slavna glumica izgleda neprepoznatljivo nakon drastičnog gubitka kilograma, sumnja se na zloglasni lijek

Glumica Barbie Ferreira, zvijezda HBO-ove hit serije "Euforija", pojavila se na događaju Academy Women's Luncheon u Los Angelesu i svojim izgledom izazvala pravu pomutnju. Odjevena u upečatljivu ružičastu haljinu koja je naglasila njezinu novu, znatno vitkiju figuru, glumica je bila gotovo neprepoznatljiva. Njezin drastičan gubitak više od 20 kilograma odmah je pokrenuo nagađanja na društvenim mrežama, a najglasnije su postale glasine o korištenju popularnog lijeka za mršavljenje Ozempic, o čemu se Ferreira još uvijek nije javno oglasila. Transformacija je izazvala podijeljene reakcije; dok su je jedni hvalili, drugi su izrazili zabrinutost, ističući njezinu raniju ulogu zagovornice pozitivnog stava prema tijelu.

Iako glumica šuti o metodama mršavljenja, izvori bliski njoj navode da je njezina transformacija strateški potez za revitalizaciju karijere. Nakon što je 2022. godine napustila "Euforiju", navodno su se poslovne prilike smanjile. - Da bi se dobile uloge u Hollywoodu, moraš izgledati na određeni način i, koliko god to površno zvučalo, nažalost, istina je. Smršavjela je kako bi oživjela svoju karijeru - izjavio je neimenovani izvor za Daily Mail, dodajući kako Ferreira ima snažnu želju za uspjehom i želi da njezin talent dođe do izražaja bez nametnutih ograničenja.

Foto: Profimedia

Njezin odlazak iz serije koja ju je proslavila također je bio povezan s njezinim osjećajem sputanosti. U jednom je intervjuu priznala kako je bila umorna od igranja uloge "debele najbolje prijateljice" i smatrala je da za njezin lik, Kat Hernandez, nema prostora za daljnji razvoj koji bi joj dao zasluženu dubinu. Istaknula je kako je odlazak bio zajednička odluka nje i kreatora serije Sama Levinsona, jer je željela krenuti vlastitim putem i ne biti definirana stereotipnom ulogom.

FOTO Zvijezda serije 'Euforija' pokazala nevjerojatnu fizičku transformaciju i izazvala lavinu reakcija

Čini se da se njezina odluka već isplatila. Ferreira se nedavno vratila u svijet modelinga na velika vrata, prošetavši pistom na reviji modnog giganta Victoria's Secret. Nosila je crveni komplet donjeg rublja i predimenzioniranu traper-jaknu s anđeoskim krilima, a svoje je oduševljenje podijelila na društvenim mrežama. Uz nove modne angažmane, radi i na filmskim projektima poput "House Of Spoils", jasno dajući do znanja da je njezina karijera ušla u novo, uzbudljivo poglavlje.