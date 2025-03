FOTO Sjećate li se prve voditeljice 'Ljubav je na selu'? Potpuno se promijenila, a imala je nesvakidašnji hobi

Prvu voditeljicu RTL-ovog popularnog showa "Ljubav je na selu", Lorenu Nosić, inače glumicu i televizijsku voditeljicu već dugo nismo vidjeli. Godine 2019. ova je, nekoć jako popularna voditeljica ponovno dospjela u javnost s vijesti da je trudna u 41. godini. Koliko je poznato, Lorena ima dvoje djece te živi s partnerom Markom Đurkovićem. Danas Lorena izgleda ponešto drugačije, nego je to bilo tijekom vođenja spomenute "Ljubav je na selu". Ipak, kosa joj je duža i ponekad nešto objavi na društvene mreže. Jednom je prilikom za Večernji list glumica otkrila da ima neobičan hobi. Naime, Lorena je 2012. godine bila aktualna prvakinja Međunarodnog otvorenog prvenstva Hrvatske u kategoriji suvozača. Njezin je zadatak tijekom utrke čitanje rute kojom se vozi, a tada je to učinila svome partneru Marku.

- Dok jurimo najvažnija je koncentracija i Markovo povjerenje u moje upute. Na stazi se velikom brzinom ulazi u zavoje pa je izuzetno važno da Marku na vrijeme pročitam upute. Vozi se i po asfaltu i po nestabilnom terenu, poput šodera, što također otežava vožnju - ispričala nam je ranije Lorena te je priznala i da su doživjeli nezgode. Rekla je da se s partnerom tijekom relija zabila u drvo te da su slupali automobil, ali, ono što je najvažnije nisu se ozlijedili. Godine 2012. Lorena i Marko tada su bili pet i pol godina u ljubavnoj vezi, a osvrnula se i na maštanje o braku. - Žao mi je kad vidim ljude koji na svoje vjenčanje dođu nervozni. Logično, jer nakon što su godinu i pol planirali svadbu, ako nešto krene krivo naravno da se živciraju. Ja to ne želim. Želim da moje vjenčanje bude zabavno i meni i gostima, spontano, opušteno, jedan od najljepših dana u životu - ispričala je Lorena koja je inače strastveni gurman, vješta je u pripremanju školjaka, ribe i mesa.

Tada je godinama bila vjerna kratkoj, dječačkoj frizuri, a koje se nije željela odreći. - Prijatelji me nagovaraju da opet pustim kosu, no zadovoljna sam kratkom. Ne vežem ženstvenost s kosom. Kad sam se prvi put šišala mašinicom, cijelo vrijeme smijala sam se u nevjerici što činim. Roditelji su bili u šoku kad su me vidjeli. Moj tata jako je volio dugu kosu, ali mi je rekao: Ipak to tebi stoji - otkrila je Lorena, koja danas ima nešto dužu kosu.

FOTO RTL-ova voditeljica preminula je sa samo 25 godina, a njezina smrt tada je šokirala cijelu Hrvatsku

Podsjetimo, u kolovozu 2019. godine Lorena je rodila sina Franka. - Brzo su prošla ova gotovo dva mjeseca. Jako nam je lijepo i zanimljivo, a on je predivan, presladak, sada imamo još jednu mazu i svi smo oduševljeni. Mislila sam da nema veće sreće kada smo dobili Tjašu, ali ovo je šlag na torti i sada je to - to! - tada je kazala za Story Lorena koja nije skrivala koliko uživa sa svojim mališanima. - Svi su nam govorili da će za dva dana tražiti da ga vratimo, ali odlično je reagirala i jako je sretna. Stalno ga ljubi, razgovara s njim, mazi ga i u svemu mi pomaže. Kada ga kupam, sve mi donese, a kupa ga i ona, odnosno polijeva ga vodom. U svemu želi sudjelovati i ponosna je što je velika seka - otkrila je Zagrepčanka. Tada je prva voditeljica showa "Ljubav je na selu" radila na Anteni Zagreb, a u 41. godini rodila je u zagrebačkoj bolnici Sveti Duh.

05.10.2024., Zagreb - Konferencija "Zene za sportskim volanom – predrasude ili buducnost?" Na konferenciji su govorile i cetiri nevjerojatne zene, vozacice koje vec sada pisu povijest autosporta u Hrvatskoj. Dora Ravenscak, Karla Svec, Stella Bogadi i Tamara Sudarevic Kos. Danijel Saskin i Lorena Nosic Photo: Josip Regovic/PIXSELL Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Porođaj je... prošao. Ovaj se put ne mogu pohvaliti da nisam osjetila ‘ni kljun, ni krilo’. Osjetila sam sve. S Tjašom sam dobila epiduralnu i stvarno je bilo bezbolno, a ovaj sam put imala virozu i visoku temperaturu pa je nisam mogla dobiti. Navodno je dokazano da žene zaborave bol na porođaju, ali ne bih se s tim složila. Svjesno ću to potisnuti, ali mislim da nikad neću zaboraviti. Prošlo je i sada imamo divnog dječačića - zaključila je Lorena koja se kasnija vratila i na HTV kao voditeljica emisije "Glazbeni top 20".

VIDEO Najavljen novi Thompsonov nastup, koncert će voditi Simona Mijoković