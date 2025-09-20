FOTO Sjećate li je se? Pobijedila je u ovom showu, a sad izgleda potpuno drukčije i ima novu pjesmu

Radi se o pjesmi 'Ona' koju je objavila s Kamenim, a ona govori o ženi koja otkriva svoju unutarnju snagu i u trenucima transformacije vraća se pravoj i autentičnoj sebi, prisjeća se onoga što je u njoj bilo zakopano godinama, a to je bezvremensko znanje o životu. O novoj je pjesmi Kim Verson izjavila:
''Naučila je plesati s kišom. Ma koliko često biva srušena, ona se uvijek uzdiže. Nikada se ne osvrće na tuđa mišljenja. Vjeruje svojim uvjerenjima i intuiciji, čak i onda kada je izopćena zbog svoje posebnosti. Produhovljenost i jednostavnost njezina su prirodna ljepota. Ne prilagođava se samo zato što se to od nje očekuje. Ona će radije hodati sama'' te dodala:
''U procesu stvaranja pjesme, imala sam jasnu viziju za glazbenu suradnju. Poznati DJ i producent Kameny stilski se odlično uklopio. Jako mi se sviđa njegov kvaliteta rada i vibra. Mislim da je ova suradnja pun pogodak, tim više što sam na singlu 'Neponovljiva' gostovala i ja njemu. Ova pjesma se sjajno nadovezuje na remixeve mojih pjesama 'Butterfly', 'Nisam to što žele' i 'Božićno čudo.' Za moju neočekivanu transformaciju zaslužni su frizerski studio Monet pod stručnom palicom Maje Misirić te make up artistica Ivana Šimunić, a za fotografije moj dugogodišnji kolega i prijatelj Bojan Jambrošić.'