FOTO Sjećate li je se? Pobijedila je u ovom showu, a sad izgleda potpuno drukčije i ima novu pjesmu

Glazbenica Kim Verson objavila je novu pjesmu, ali i potpuno promijenila imidž, pa biste je teško prepoznali.
Foto: Bojan Jambrošić
Radi se o pjesmi 'Ona' koju je objavila s Kamenim, a ona govori o ženi koja otkriva svoju unutarnju snagu i u trenucima transformacije vraća se pravoj i autentičnoj sebi, prisjeća se onoga što je u njoj bilo zakopano godinama, a to je bezvremensko znanje o životu. O novoj je pjesmi Kim Verson izjavila:
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
''Naučila je plesati s kišom. Ma koliko često biva srušena, ona se uvijek uzdiže. Nikada se ne osvrće na tuđa mišljenja. Vjeruje svojim uvjerenjima i intuiciji, čak i onda kada je izopćena zbog svoje posebnosti. Produhovljenost i jednostavnost njezina su prirodna ljepota. Ne prilagođava se samo zato što se to od nje očekuje. Ona će radije hodati sama'' te dodala:
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
''U procesu stvaranja pjesme, imala sam jasnu viziju za glazbenu suradnju. Poznati DJ i producent Kameny stilski se odlično uklopio. Jako mi se sviđa njegov kvaliteta rada i vibra. Mislim da je ova suradnja pun pogodak, tim više što sam na singlu 'Neponovljiva' gostovala i ja njemu. Ova pjesma se sjajno nadovezuje na remixeve mojih pjesama 'Butterfly', 'Nisam to što žele' i 'Božićno čudo.' Za moju neočekivanu transformaciju zaslužni su frizerski studio Monet pod stručnom palicom Maje Misirić te make up artistica Ivana Šimunić, a za fotografije moj dugogodišnji kolega i prijatelj Bojan Jambrošić.'
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
 Glazbu i tekst potpisuje Kim Verson, aranžman i produkciju Tomislav Jelić Kameny i Daniel Hojsak, a vokalne dionice snimljene su u Osijeku u Styx Pro Label studiju.
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Inače, Kim je pobijedila u drugoj sezoni showa "Hrvatska traži zvijezdu" te se tako predstavila široj javnosti. 
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto: Borna Filic/PIXSELL
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Foto: Borna Filic/Pixsell
Foto: Bojan Jambrošić
Foto: Bojan Jambrošić
