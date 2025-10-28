FOTO Sandra Bagarić i suprug u rijetkom javnom izlasku! Imaju filmsku ljubavnu priču, a ovako se dogodila prosidba

Za ovu je prigodu odabrala odvažnu crvenu kombinaciju od glave do pete, uključujući crveni kaput, torbicu i štikle. Dobro raspoloženi supružnici spremno su pozirali fotografima ne skidajući osmijeh s lica.
Svoje oduševljenje filmom Sandra je podijelila na Instagramu, otkrivši koliko ju je priča dirnula. - Premijera filma Samoća u MSU, Duško Valentić u glavnoj ulozi dirnuo nas je u dušu… emotivnu kratku priču Mire Gavrana, ispričanu kamerom Bobby B. Grubića i sjajnom glumačkom ekipom pamtit ću još dugo - napisala je.
Inače, Sandra i Darko već su 28 godina u braku, a u veljači ove godine proslavili su impresivan jubilej - 32 godine zajedničke ljubavne avanture. Jednom je prilikom Darko opisao kako je, sasvim neočekivano, Sandra zaprosila njega. - Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelićem, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao! Ja najmanje - ispričao je.
Podsjetimo, njihova romansa započela je davne 1992. godine, kada je Sandra došla studirati na zagrebačku Muzičku akademiju – mjesto gdje je, usput, upoznala Darka, koji je tada bio profesor. Ljubav je procvjetala brzo i neizbježno, a pet godina kasnije, 1997. godine, odlučili su zauvijek spojiti svoje živote vjenčanjem. Danas, uz njihovu dugu i inspirativnu ljubav, obitelj je upotpunjena s dva sina, Marka i Lovru. Kao što je Sandra jednom ispričala za In Magazin 2022., priča njihovog susreta i zajedničkog života ima svoje simpatične anegdote:
- Došla sam u Zagreb 1992., ugledala čovjeka na Muzičkoj akademiji u sobi broj 13 – volim broj 13 – i rekla: 'Ovom čovjeku ću roditi djecu.' I ta djeca sada imaju 22 i 18 godina, a ostatak je povijest.