FOTO Petra iz 'Braka na prvu' pozirala u bikiniju, fanovi je zasuli komplimentima: 'Linija super'

Petru Meštrić upoznali smo u RTL-ovom eksperimentu "Brak na prvu", a nakon toga nastavila se javljati na društvenim mrežama te radi i svoj podcast. Petra koja je po zanimanju liječnica sada je otkrila kako se nalazi na godišnjem odmoru te pokazala prizore i svoju odličnu figuru. Pozirala je u prozirnoj, uskoj modnoj kombinaciji pored bazena pa snimke bez photoshopa objavila na Instagramu. "Da i ja napišem -No photoshop needed (nije potreban photoshop)", napisala je u opisu objave Petra. Radi se o zelenom kompletu koji se sastoji od gornjeg dijela kupaćeg kostima s tankim dugim rukavima te laganih hlača. Pozirala je tako da je sjedila, ležala i upijala zrake sunca. U komentarima je dobila brojne komplimente. "Linija super!", "Ljepotica", "Izgledaš top", "Divna", pisali su joj.

Petra se nedavno javila fotografijama s odmora koji provodi u Orebiću. Dok se većina vraća radnim obavezama Petra je tek počela uživati i pohvalila se adrenalinskim iskustvima u kojima je uživala i objavila i fotografiju u kupaćem kostimu te svoju zavidnu liniju. U zadnje dvije godine izgubila je 17 kilograma, a za njezinu fit liniju zaslužan je i trener Stefan Modrić s kojim se sprijateljila zahvaljujući showu "Brak na prvu".

"Primijetit ću lijepo definirane obline.... Trening daje odlične rezultate. Petra jesi svjesna, koliko si lijepa i posebna osoba. Uživaj --zaslužila si. Divna Si. Uživaj. Top zgodna i naj naj", napisali su joj pratitelji na Instagramu ispod fotografije koju je objavila. Petra je nedavno gostovala u našoj emisiji "U povjerenju by Neven Ciganović" gdje je pričala o gubitku kilograma i estetskim zahvatima koje je obavila.

"Napravila sam to zato jer sam smatrala da mi neke korekcije trebaju. Isto tako, postoje korekcije koje mi, recimo, ne trebaju. To ne znači da mlade djevojke ili bilo koga od mladih ljudi treba nagovarati da naprave to. To što sam ja to napravila ne znači da moraš i ti. Pa ja sam upisala medicinu. A koliko vas je upisalo medicinu? Ja sam upisala doktorat. Koliko vas je upisalo doktorat? Ja znam gurati 2, 3 karijere, koliko vas to radi? Pa zašto onda smatrate time što sam ja napravila estetske korekcije da morate i vi?", rekla je.

Ova "slatka bucka" kako ju je prozvao Ciganović, a Petra odmah prihvatila, otkrila je i kako je smršavila sada već 17 kilograma.„Ušla sam u „Brak na prvu“ sa 74 kg. Ali onda sam čula da kamera doda još deset kilograma, i onda mislim, čekaj malo, s 84 više i nisam slatka bucka“, komentirala je.