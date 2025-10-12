FOTO Ovo je zagrebački tjedan Večere za 5! Stiže i borkinja protiv siromaštva i beskućništva

Ivana El-Tayeb (46)
Profesorica u školi za djecu s posebnim potrebama, Ivana El-Tayeb dolazi iz Zagreba, a u ‘Večeru za 5’ prijavila se iz znatiželje i želje za dobrom zabavom i veseljem. Sebe smatra jednostavnom i ugodnom osobom te otkriva da je ljubiteljica internacionalne kuhinje, budući da je pet godina provela živeći u inozemstvu. Slobodno vrijeme provodi u planinarenju, a bavi se i crtanjem.
Zlatko Crnić (51)
Domar Zlatko dolazi iz Zagreba, a u ‘Večeru za 5’ prijavio se kako bi pokazao svoje odlično kulinarsko umijeće. Komunikativan je, zabavan i znatiželjan te obožava kontinentalnu kuhinju, variva i roštilj. Upravo bi delicije s roštilja mogao spraviti ekipi, budući da takvu hranu najčešće spravlja kod kuće.
Vesna Ribarić (67)
Umirovljena magistra prava u ‘Večeru za 5’ prijavila se zbog novog iskustva i zabave, a njezino sudjelovanje ima i humanitarni aspekt. Angažirana je u borbi protiv siromaštva i beskućništva te se aktivno zalaže za najugroženije skupine društva pa bi, ako pobijedi, iznos od nagrade donirala potrebitima. Dobitnica je nagrade Ponos Hrvatske za svoj humanitarni rad.
Siniša Đekić (52)
Maser Siniša je čovjek širokih interesa pa se tako bavi astrologijom, fotografijom, piše poeziju i voli šetati prirodom. U ‘Večeru za 5’ se prijavio zbog novog iskustva, a ekipi bi mogao spraviti specijalitete iz kontinentalne kuhinje koju obožava.
Marina Mudrinjak (29)
Dizajnerica Marina najmlađa je ovotjedna kandidatkinja, a u ‘Večeru za 5’ prijavila se zbog zabave i novog iskustva. Komunikativna je i pozitivna osoba te ističe da je velika ljubiteljica životinja. Voli domaću hranu, a posebno ličku kuhinju budući da joj je voljena baka iz Like.