FOTO Ne prestaju komplimenti na račun Nine Badrić: 'Kad vidim ovo, odmah mi na pamet dođe pjesma'

Naša pjevačica Nina Badrić ljeto provodi na Hvaru, a njezina posljednja objava na društvenim mrežama izazvala je lavinu komentara i oduševila je pratitelje. Pjevačica je putem Facebooka podijelila fotografiju iz Jelse na kojoj leži na dasci za surfanje u crnom badiću. Prizor azurnog mora podsjetio je na egzotične destinacije, a obožavatelji nisu štedjeli na komplimentima. - "Predivna", "Hit ljeta" - nizali su se komentari, a jedan pratitelj bio je posebno nadahnut: - Kad vidim ovakve fotografije, odmah mi na pamet dođe pisma Joška Božanića 'Obo moru' - poručio je.

Ovo nije prvi put ovog ljeta da Nina izaziva takve reakcije. Podsjetimo, glazbena diva već je iskoristila ljetne dane za bijeg na popularni španjolski otok Ibizu. Svojim je pratiteljima pružila uvid u svoju oazu mira: - Jedi, voli, moli - sažela je svoju životnu filozofiju u poruku. Kroz seriju fotografija, Nina je pokazala idealan odmor, ispunjen uživanjem u hrani, druženjem i stvaranjem uspomena. - Kakvi divni dani odmora, uživanja, druženja, nekih novih susreta. Ispod ovog neba, taman koliko treba - napisala je.

Osim idiličnih prizora, Ninin Instagram postao je izlog besprijekorne ljetne mode. Pažnju je privukla njezina kombinacija za šetnju otokom - lepršava mini haljina modne kuće Isabel Marant u boji pjenušca, a stajling je zaokružila kultnim Chanelovim slingback balerinkama od ružičastog tvida i bež torbom od isprepletene kože.

Inače, Nina Badrić, jedna od najistaknutijih glazbenica na hrvatskoj sceni, priprema poseban akustični koncert pod nazivom Nina Unplugged, koji će se održati 22. listopada 2025. godine u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Na ovom jedinstvenom koncertu, Nina će izvoditi svoje najveće hitove u akustičnoj verziji, uz pratnju orkestra pod ravnanjem Ante Gele, jednog od najistaknutijih hrvatskih gitarista, skladatelja i aranžera.

Nina, koja je svojim hitovima poput Čarobno jutro, Rekao si, Takvi kao ti, Dodiri od stakla, Dani i godine te brojnim drugim osvojila srca obožavatelja svih generacija, sada će te pjesme izvoditi u novom, akustičnom ruhu. Osim svojih pjesama, Nina će publici pružiti nezaboravne izvedbe hrvatskih klasika kao što su Ako me ostaviš, Ljubav je tvoja kao vino, Ništa nova te mnoge druge pjesme koje su ostavile neizbrisiv trag u srcima svih nas. Ulaznice za koncert Nina Unplugged nabavite putem službene stranice Lisinski.hr i na blagajni Lisinskog.